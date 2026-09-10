Ex de Roberto Justus elogia coragem de Ana Paula ao provar comidas exóticas

Ex de Roberto Justus se surpreende com atitude ousada de Ana Paula Siebert: Queria ter essa coragem - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Sacha Chryzman protagonizou um momento descontraído ao lado de Ana Paula Siebert durante a festa de aniversário de 40 anos de Fabiana Justus. Ex-mulher de Roberto Justus e mãe da aniversariante, ela aproveitou o encontro com a atual esposa do empresário para brincar sobre a disposição da influenciadora em experimentar comidas exóticas durante uma recente viagem à China.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Sacha destacou que considera Ana Paula uma pessoa especialmente corajosa quando o assunto é gastronomia. A brincadeira surgiu enquanto as duas relembravam alguns dos alimentos que a influenciadora provou no país asiático, entre eles cérebro de porco, intestino de pato, gafanhoto, escorpião e grilo.

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"Poucas pessoas eu conheço com coragem. No seu post [sobre a viagem], eu escrevi. Coragem para comer cérebro de porco, intestino de pato, gafanhoto…", disse Sacha. Ana Paula entrou na conversa e acrescentou: "Escorpião e grilo".

Na sequência, a ex-mulher de Justus foi questionada sobre qual dessas opções teria coragem de experimentar. Sacha admitiu que não se sentiria confortável com a ideia, embora tenha brincado que poderia reconsiderar diante de uma recompensa financeira.

"Acho que nem por R$ 1 milhão, mas depois pensei que se me pagassem, talvez eu comeria", afirmou. Ana Paula, por sua vez, respondeu de forma bem-humorada ao lembrar que encarou os alimentos sem receber nada por isso: "Eu comi de graça".

A conversa ainda envolveu Roberto Justus, que teria sido incentivado pela mulher a experimentar algumas das comidas durante a viagem. Sacha contou a situação de maneira bem-humorada, provocando risadas das duas.

"Ela oferece para o Roberto e fala assim: ‘Roberto, se você comer, eu prometo não ficar brava por um tempão’. E ele: ‘Mas você é de qualquer jeito’", relatou Sacha.

Apesar da disposição para provar pratos pouco convencionais, Ana Paula fez questão de admitir que nem tudo agradou ao paladar. Quando perguntada se havia gostado das experiências gastronômicas, ela diferenciou os alimentos e revelou que um deles foi especialmente difícil.

"Gostar, não, né? Mas cérebro de porco é dureza. O resto vai", declarou. Sacha ainda brincou com a aparência do prato preparado pela influenciadora: "Ela cozinhou numa água pintada e ele ficou cinza".

Ana Paula concordou que o resultado não foi exatamente convidativo e resumiu sua experiência com sinceridade: "É nojento, não recomendo". Mesmo assim, a influenciadora encarou o desafio durante a viagem e acabou registrando parte da experiência nas redes sociais.

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Foi justamente essa disposição que rendeu o elogio de Sacha. Em uma publicação, a mãe de Fabiana Justus destacou a personalidade aventureira da atual mulher de Roberto: "Ana Paula é corajosa nas incursões gastronômicas dela!!! Eu queria ter essa coragem."

A experiência aconteceu durante uma viagem de Ana Paula Siebert e Roberto Justus pela China, marcada também pelo luxo. O casal viajou de primeira classe, e a influenciadora mostrou aos seguidores detalhes da experiência, incluindo uma suíte de avião com estrutura sofisticada, banheiro equipado e até espaço para tomar banho.

O encontro entre Sacha e Ana Paula aconteceu justamente em uma ocasião familiar importante. Fabiana Justus, filha de Roberto e Sacha, reuniu familiares e amigos para comemorar seus 40 anos, proporcionando mais um momento de convivência entre as duas mulheres que fazem parte da história da família.

O episódio chamou atenção justamente pela relação aparentemente amistosa entre a ex-mulher e a atual esposa de Roberto Justus, que compartilharam a brincadeira de forma leve e bem-humorada. No centro da conversa, porém, ficou mesmo a disposição de Ana Paula para experimentar comidas que muitos viajantes provavelmente evitariam.