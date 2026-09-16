Viúva do criador do Roblox perde R$ 31 milhões em golpe do amor

Starr disse ao jornal NY Post que grande parte dos 6 milhões de dólares foi gasta em despesas do casal e doações para instituições de caridade. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marianne Flippo, viúva de um dos criadores do jogo Roblox, afirma ter perdido US$ 6 milhões, o equivalente a R$ 31 milhões, em um golpe aplicado por um acompanhante. A alegação consta em um processo judicial movido pela mulher de 49 anos.

Segundo os autos, Gregg Starr, descrito como um homem de cabelos grisalhos, manipulou Flippo ao declarar seu amor. Ele teria afirmado que a única forma de ficarem juntos seria se ela quitasse seu contrato de US$ 10 milhões (R$ 51,5 milhões) com uma agência de acompanhantes.

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Em petição apresentada à Suprema Corte de Manhattan, Flippo declarou que não foi perspicaz o suficiente para perceber que as afirmações eram falsas. "Mas, como eu amava e confiava em Gregg Starr, acreditei no que ele dizia. Agora percebo que fui uma boba", escreveu.

Flippo, que sofre de uma condição médica genética grave, conheceu Starr, de 38 anos, através da agência Cowboys 4 Angels, que oferece "acompanhantes homens heterossexuais de elite para mulheres". O relacionamento azedou quando, segundo a viúva, Starr e outro contratado a coagiram a assinar um acordo para ajudá-lo a romper seu contrato.

O documento judicial indica que o acordo foi assinado após lhe oferecerem várias doses de bebida alcoólica enquanto ela tomava uma nova medicação. Quando o advogado de Marianne descobriu o esquema, ela já havia transferido US$ 6 milhões para Starr, que continuava exigindo os US$ 4 milhões restantes.

Em sua defesa, Starr alega que os US$ 6 milhões foram gastos com despesas do "casal" e doações beneficentes. Em entrevista ao jornal NY Post, ele negou qualquer coerção e afirmou que Flippo foi "abusiva" no relacionamento.

O nome do falecido marido de Marianne não foi divulgado nos documentos públicos do processo. A plataforma Roblox foi criada por David Baszucki e Erik Cassel, com desenvolvimento iniciado em 2004 e lançamento oficial em 2006. A agência Cowboys 4 Angels não consta como ré no processo e não se manifestou sobre o caso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.