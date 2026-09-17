Gabriel Duran exibe obras que investigam contornos do espaço-tempo

Como dançam as sombras, de Gabriel Duran, propõe encontro entre a arqueologia e a imaginação. São 30 obras, entre desenhos, pinturas e esculturas que exploram, por exemplo, arte rupestre, astronomia e metafísica, na primeira mostra individual do artista paulistano. A exposição gratuita fica em cartaz no Centro Cultural da Câmara dos Deputados até 15 de outubro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

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Os trabalhos, conta Duran, nascem de pesquisa a respeito de uma possível metafísica do corpo e da dança. A primeira etapa foi elaborar desenhos e pinturas que investigam possibilidades de expandir o corpo no tempo e no espaço. “Chamo de uma materialidade desprendida e, por isso, metafísica. Gosto de imaginar que faço, em imagens, um exercício de alongamento da corporeidade”, explica o artista.

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A partir disso, aponta Duran, o trabalho se bifurca em duas direções. A primeira é o aprofundamento de um interesse formal nesse corpo que se expande, que aparece nas pinturas Da Dança I, V e VIII. Por outro lado, a ideia de tempo profundo foi desenvolvida, por exemplo, na série de colagens Ano-Luz, na qual estão acopladas pinturas rupestres e imagens de astros no espaço.

O artista cita como uma das inspirações a residência realizada na Serra da Capivara, no Piauí, no final de 2025. “Sinto que o trabalho é este fio misterioso, essa trilha em mata fechada. Ao avançar tendo o tempo como tema, ele me leva de volta, ao desenho através das pinturas rupestres.”

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Das 30 peças que compõem a mostra, uma delas é de 2019. As demais foram produzidas entre 2023 e 2026. “A exposição propõe um mergulho em um lugar onde convivem o tempo profundo e o instante fugaz da matéria viva, que dança”, resume Duran.





Serviço

Exposição Como dançam as sombras, de Gabriel Duran, em cartaz Centro Cultural da Câmara dos Deputados até 15 de outubro. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel