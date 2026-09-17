Whindersson transforma ‘viagens da cabeça’ em show que chega a Brasília

Inquietações do mundo interior de Whindersson Nunes se misturam a fatos cotidianos no espetáculo Isso não é um culto definitivamente, que chega a Brasília neste fim de semana. O mais recente texto de stand-up do humorista perpassa temas como saúde mental e espiritualidade. “O palco é onde consigo transformar essas viagens da cabeça em alguma coisa que faça sentido”, disse ao Correio. A primeira sessão é no sábado (19/9), às 20h, no Teatro da Católica. No domingo (20/9), no mesmo horário, show ocorre na Sala Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

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Nesse jogo duplo de olhares, para dentro e para fora, Whindersson extrai matéria para o riso. “Tem essas coisas que a gente vive hoje e que, às vezes, nos fazem pensar ‘Rapaz, o que é que está acontecendo?’”, questiona. A peça, segundo ele, também é muito pessoal, repleta de “experiências e das coisas que eu fico observando”, completa.

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“O estalo para o show foi a vontade de entender umas coisas que estavam acontecendo comigo e com o mundo. Aí pensei. ‘Vou fazer o que eu sei fazer, que é falar dessas coisas fazendo graça.”’ O humorista concorda que é um momento mais reflexivo, que se reflete em texto com abordagem filosófica.

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“A gente acaba falando de vida, de escolhas, de umas perguntas que não têm resposta. Mas não é para chegar lá e dar lição em ninguém, não. É mais para rir dessas coisas, porque se for levar tudo a sério, a cabeça não aguenta. E, se no meio da risada a pessoa pensar em alguma coisa, já valeu”, define Whindersson.





Serviço





Isso não é um culto definitivamente (Whindersson Nunes),

Neste sábado (19/9), às 20h, no Teatro da Católica (Taguatinga). Ingressos: Inteira R$ 240, R$ 120 (meia-entrada), R$ 160 (solidário).



No domingo (20/9), às 20h, na Sala Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: Plateia Superior R$ 100 (meia), R$ 140 (solidário) e R$ 200 (inteira); Plateia Especial R$ 120 (meia), R$ 160 (solidário) e R$ 240 (inteira); Plateia VIP R$ 140 (meia), R$ 180 (solidário) e R$ 280 (inteira); Plateia Gold R$ 160 (meia), R$ 200 (solidário) e R$ 320 (inteira); Plateia Premium R$ 180 (meia), R$ 220 (solidário) e R$ 360 (inteira); Lounge; R$ 200 (meia), R$ 240 (solidário) e R$ 400 (inteira). Classificação indicativa: 16 anos.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel