Murilo Benício revela ‘pânico’ com retorno de Tufão em 'Avenida Brasil 2'

Murilo Benício abriu o jogo sobre as expectativas em torno de Avenida Brasil 2, a continuação da novela de 2012, que estreia no ano que vem, no horário das nove da Globo. Na trama, ele voltará a interpretar Tufão.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido nesta última terça-feira (22), o apresentador Pedro Bial o questionou sobre as mudanças evidentes na realidade brasileira da obra de João Emanuel Carneiro, cerca de 15 anos depois.

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"2012 foi um retrato de um Brasil que não existe mais. As novas classes médias, 2013 jornadas de junho, e dali pra cá o Brasil continua em transe. Eu me pergunto como vai ser espelhar o Brasil de onde. O Tufão, onde ele vai estar hoje?", indagou Bial. "A gente tava discutindo se o Tufão é de direita ou de esquerda", respondeu Murilo Benício.

"Agora só o João Emanuel [Carneiro], só o autor", acrescentou Adriana Esteves, a intérprete de Carminha. Os atores contaram que chegaram a resistir à ideia de continuar uma história que ocupa um espaço marcante na memória do público, mas decidiram encarar o novo projeto.

"Eu falei: ah, não. Fiquei com medo de não corresponder às expectativas do público e da nossa, da gente que fez. Eu tive medo, mas já transformei", contou ela. "Agora não é medo, é pânico," afirmou. Adriana respondeu com outra perspectiva: Agora é coragem.

O Murilo Benício "A gente tava discutindo se o Tufão é de direita ou de esquerda" #ConversaComBial pic.twitter.com/qD2VZu6J7l





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