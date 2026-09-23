Luciana Gimenez expõe reflexão íntima sobre envelhecimento

Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta última terça-feira (22) e fez uma reflexão sobre envelhecimento e os efeitos que a passagem do tempo pode provocar na autoestima de quem sempre teve a aparência como uma das principais características.

Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora refletiu sobre a relação entre beleza, validação externa e maturidade e afirmou que um atributo físico pode se transformar em uma fonte de insegurança quando a pessoa constrói toda a própria identidade em torno dele.

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"Gente, desde muito cedo todo mundo me pergunta: ‘Como é que é encarar o envelhecimento?’. E me perguntam isso desde os 30. A verdade é que existem várias formas de olhar para isso, mas é um recorte muito específico: como é envelhecer para quem sempre teve a beleza como cartão de visita?", afirmou. Na sequência, a ex-apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, destacou a reflexão para pessoas que possuem alguma característica física muito marcante.

"Quando o seu atributo físico vira o seu grande trunfo, parece que o tempo chega cobrando uma conta, eu diria que muito cara, declarou. Você passa a ser uma senhora bonita, um senhor mas aquele efeito magnético do impacto, sabe aquele da beleza da juventude? Ela se transforma naturalmente", explicou.

"A resposta está na maturidade"

Para Luciana, a saída passa pela maturidade e pela capacidade de ressignificar a própria identidade. "Eu acho que a resposta tá na maturidade, na ressignificação. Está em você não colocar todo o peso do seu valor em uma única prateleira", afirmou.