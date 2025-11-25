Pianista Adriano Jordão faz recital com repertório em homenagem às amizades

Pianista português Adriano Jordão se apresentará em Brasília nesta quarta-feira (26/11). - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (26/11), o Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal, recebe recital do pianista português Adriano Jordão, às 19h. Gratuito, o recital é uma homenagem do músico à cidade e às amizades que marcaram sua trajetória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Wagner Moura divulga "O Agente Secreto" em talk show de Kelly Clarkson

O concerto é apoiado pela Embaixada de Portugal e pelo Camões — Centro Cultural Português em Brasília. No repertório, Adriano Jordão incluiu composições de Carlos Seixas, Joseph Haydn, José Fernandes, Beethoven e Chopin.

Leia também: Exposição de obras indígenas da Austrália e do Brasil chega à última semana

Adriano Jordão é cidadão honorário de Brasília e, ao longo da carreira, consolidou uma relação afetiva com a cidade. Na década de 1980, o pianista tocou na capital com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional sob a direção de Claudio Santoro.

Leia também: Artista José Maciel reflete sobre povos e nações em exposição no Panteão

Jordão estudou piano em Portugal, nos Estados Unidos e na França, e já se apresentou em países da Europa, África, Ásia e Américas. No Brasil, ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Belém e Manaus, além de Brasília.

Leia também: Festival de música indígena Bôsénimi começa nesta terça-feira (25/11)

Serviço

Recital de piano com Adriano Jordão

Nesta quarta-feira (26/11), às 19h, no Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal em Brasília. Entrada gratuita.