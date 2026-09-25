Susana Werner deixa Portugal após mais de uma década

Aos 49 anos, Susana Werner está vivendo uma nova fase. A empresária e o marido, o ex-goleiro Júlio César, deixam Portugal nesta sexta-feira (25) e retornam ao Brasil após mais de uma década vivendo no país europeu.
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A mudança representa o encerramento de um longo período da vida do casal em Portugal. Nas redes sociais, Susana contou que está correndo contra o tempo para organizar documentos e se despedir dos amigos que fez durante os anos em Lisboa.
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Além da mudança de país, a empresária revelou que está se desfazendo de diversos bens. Entre eles está o apartamento onde vivia em Lisboa, com mais de 400 metros quadrados e seis quartos, que será colocado à venda. Susana falou sobre o imóvel e destacou a vista que tinha da propriedade. Segundo ela, o apartamento ainda não havia sido anunciado em sites imobiliários.
A empresária também contou que outros imóveis da família, localizados em Portugal, na Itália e no Brasil, serão vendidos. A reorganização inclui ainda móveis, roupas e outros itens. Estamos organizando papelada, coisas. Estamos vendendo tudo. O quê? Tudo. Tá uma loucura. É isso, faz parte. A vida é assim e eu gosto de movimento. Estou em movimento, afirmou.
Mudança também envolve os negócios
A nova fase também marca mudanças na vida profissional de Susana Werner. A empresária mantinha negócios no ramo da beleza em Portugal e revelou que está passando adiante os salões que administrava.
Susana contou que gostava da rotina como empreendedora e lamentou ter que se desfazer dos estabelecimentos. A volta ao Brasil acontece depois de anos de vida construída na Europa ao lado de Júlio César. O casal agora deixa Portugal para começar uma nova etapa no país.
Em julho, Susana esteve no Rio de Janeiro por questões familiares envolvendo a família do ex-goleiro. Na ocasião, porém, ela não detalhou publicamente a situação. Agora, com a mudança confirmada, a empresária compartilha com os seguidores os últimos momentos em Portugal e os preparativos para o retorno ao Brasil.
O texto Susana Werner deixa Portugal após mais de uma década e anuncia venda de imóveis foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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