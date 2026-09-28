InícioDiversão e Arte
novidades

PlayStation publica novas imagens e detalhes de 'God of War Laufey'

Novo jogo da Santa Monica chega em 16 de fevereiro exclusivamente ao PlayStation 5

A nova arte traz Faye lutando contra o deus mongol, Begtse. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)
A nova arte traz Faye lutando contra o deus mongol, Begtse. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

A gigante japonesa PlayStation publicou nesta segunda-feira (28/9) o anúncio oficial de que a pré-venda de God of War Laufey será aberta na terça-feira (29/9). O jogo terá duas versões, uma comum e outra Deluxe, ambas vão conter alguns bônus, com os dois tendo trajes exclusivos para quem adquirir o título na pré-venda.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

God of War Laufey – Bônus de Pré-Venda
God of War Laufey – Bônus de Pré-Venda (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

God of War Laufey – Bônus de Pré-Venda

Ao adquirir uma cópia de God of War Laufey antes do lançamento, você receberá:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Conjunto de Armadura Último Desejo
  • Aparência de Folhas Douradas do Phranque* (cosmético)
  • Pacote de recursos do jogo 

God of War Laufey – Edição Digital Deluxe
God of War Laufey – Edição Digital Deluxe (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

God of War Laufey – Edição Digital Deluxe 

  • Conjunto de Armadura Alquimia Sombria*
  • Lâmina Alquimia Sombria*
  • Placas de Arco Alquimia Sombria*
  • Catalisador Alquimia Sombria*
  • Pacote de Recursos do Jogo
  • Minilivro Digital de Arte
  • Trilha Sonora Digital Oficial de God of War Laufey

Além disso, a Sony divulgou novas imagens, mostrando a deusa egípcia Sekhmet e o deus Mongol Begtse em uma nova arte. Fora o retorno dos dois vistos no trailer, uma nova arma foi apresentada, o Arco de Serpente da Faye, servindo tanto como uma arma de longo alcance, quanto para ser utilizada em combos durante as lutas. 

O novo jogo da saga God of War vai trazer uma história inédita do ponto de vista da guerreira e esposa do espartano, Faye. Nele, o jogador controla Faye no pós-vida e deve lutar contra deuses de outras mitologias para manter os planos que ela fez para Kratos e Atreus em curso.

  • A deusa do egito, Sekhmet, volta nas novas imagens.
    A deusa do egito, Sekhmet, volta nas novas imagens. Reprodução/Sony PlayStation
  • Kratos aparece novamente no título.
    Kratos aparece novamente no título. Reprodução/Sony PlayStation

God of War Laufey chega em 16 de fevereiro para exclusivamente para PlayStation 5.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 28/09/2026 10:50
x