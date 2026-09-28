PlayStation publica novas imagens e detalhes de 'God of War Laufey'

A nova arte traz Faye lutando contra o deus mongol, Begtse. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

A gigante japonesa PlayStation publicou nesta segunda-feira (28/9) o anúncio oficial de que a pré-venda de God of War Laufey será aberta na terça-feira (29/9). O jogo terá duas versões, uma comum e outra Deluxe, ambas vão conter alguns bônus, com os dois tendo trajes exclusivos para quem adquirir o título na pré-venda.

God of War Laufey – Bônus de Pré-Venda (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

God of War Laufey – Bônus de Pré-Venda

Ao adquirir uma cópia de God of War Laufey antes do lançamento, você receberá:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conjunto de Armadura Último Desejo

Aparência de Folhas Douradas do Phranque* (cosmético)

Pacote de recursos do jogo

God of War Laufey – Edição Digital Deluxe (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

God of War Laufey – Edição Digital Deluxe

Conjunto de Armadura Alquimia Sombria*

Lâmina Alquimia Sombria*

Placas de Arco Alquimia Sombria*

Catalisador Alquimia Sombria*

Pacote de Recursos do Jogo

Minilivro Digital de Arte

Trilha Sonora Digital Oficial de God of War Laufey

Além disso, a Sony divulgou novas imagens, mostrando a deusa egípcia Sekhmet e o deus Mongol Begtse em uma nova arte. Fora o retorno dos dois vistos no trailer, uma nova arma foi apresentada, o Arco de Serpente da Faye, servindo tanto como uma arma de longo alcance, quanto para ser utilizada em combos durante as lutas.

Introducing Faye’s Serpent Bow w/ Precision mode: Full-aim & Hip-fire mode: Half-aim



Nice different usage of modes showing how versatile this weapon can be



God of War Laufey is going to be AMAZING pic.twitter.com/DNtMiUlwoa September 28, 2026

O novo jogo da saga God of War vai trazer uma história inédita do ponto de vista da guerreira e esposa do espartano, Faye. Nele, o jogador controla Faye no pós-vida e deve lutar contra deuses de outras mitologias para manter os planos que ela fez para Kratos e Atreus em curso.





God of War Laufey chega em 16 de fevereiro para exclusivamente para PlayStation 5.