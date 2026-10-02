Rock Arretado e tributo a Raul Seixas marcam sábado de shows no Galpão 17

Desde Raul Seixas, está provado que o diálogo entre rock e ritmos nordestinos pode ser proveitoso. Nesse embalo, o Galpão 17 recebe as bandas Pitoresco, de São Paulo, e Baú Revirado, com tributo ao compositor baiano, para o projeto Rock Arretado. O encontro ocorre neste sábado (3/10), a partir das 20h. Ingressos custam a partir de R$ 30.
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O show do trio Pitoresco reúne clássicos da música nordestina com arranjos roqueiros, sucessos do rock abrasileirados, além de canções autorais. O grupo, pela primeira vez em Brasília, explora sonoridade construída a partir de encontro entre guitarras distorcidas, baião, xote, maracatu, frevo e pisadinha. A programação do evento também conta com Baú Revirado, em tributo a Raul Seixas, e DJ Wendel Sousa.
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Para o guitarrista Felipe Pitoresco, a ideia da mistura foi natural. Filho de nordestinos e criado em São Paulo, ele começou a tocar guitarra influenciado por artistas do rock, mas em determinado momento sentiu a necessidade de se conectar às raízes. “Foi aí que encontrei na música nordestina a minha alma. Como já tinha uma bagagem roqueira, não consegui me desvencilhar 100% da pegada do rock. Então, a mistura acabou sendo o melhor caminho. É daí que surge o nosso hard xote”, explica.
Serviço
Rock Arretado, neste sábado (3/10), a partir das 20h, no Galpão 17 (SMAS, Área Especial G, Conjunto A, Lotes 16 e 17). Ingressos a partir de R$ 30.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel