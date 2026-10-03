Relembre celebridades que já foram vítimas da manipulação de fotos e vídeos por IA

Entre os usos criminosos dessa tecnologia está a criação de materiais falsos que utilizam o rosto ou a aparência de pessoas reais para simular situações íntimas sem qualquer consentimento - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O avanço da inteligência artificial tornou cada vez mais sofisticadas as ferramentas capazes de alterar fotografias, vídeos e outros conteúdos digitais. Entre os usos criminosos dessa tecnologia está a criação de materiais falsos que utilizam o rosto ou a aparência de pessoas reais para simular situações íntimas sem qualquer consentimento.

O problema voltou a ganhar repercussão após o caso envolvendo Juliano Floss e Jonas Sulzbach. Os dois ex-participantes do BBB 26 tiveram suas imagens utilizadas em um conteúdo pornográfico falso produzido por inteligência artificial e divulgado nas redes sociais.

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Após tomar conhecimento do vídeo, Juliano Floss reagiu publicamente e afirmou que pretende identificar as pessoas envolvidas na produção e na divulgação do conteúdo. O influenciador deixou claro que considera a utilização de sua imagem uma violação e sinalizou que pretende recorrer à Justiça.

Famosos que já foram vítimas do Deep Nude

Um dos casos mais polêmicos envolve a cantora Billie Eilish. Quando a jovem artista passou a exibir mais de seu corpo em ensaios ou apresentações públicas, diversas manipulações de suas imagens surgiram em sites adultos como o X-Videos. Após um ensaio sensual para a revista Vogue, as fotos legítimas dela foram utilizadas como base para criar montagens falsas que se espalharam como pornografia.

Da mesma forma, o ator espanhol Manu Rios, da série Elite, enfrentou a circulação de um vídeo onde o rosto dele foi inserido em um contexto íntimo e explícito, utilizando técnicas de deep fake. Nas redes sociais, Manu desmentiu o conteúdo, lamentando a falta de controle sobre como sua imagem estava sendo explorada de forma tão irresponsável. Ele declarou: Esse vídeo é falso a internet pode ser assustadora e estranha às vezes.

Outro episódio notório envolveu Anitta, cujo rosto foi inserido em um vídeo pornô, viralizado nas redes sociais. A cantora, reconhecida por sua postura pública aberta e destemida, tornou-se alvo de tecnologias de manipulação de imagem que colocaram sua credibilidade em questão, apesar de ser uma vítima evidente dessa prática.

A atriz Isis Valverde também foi vítima do Deep Nude. Fotos em que a atriz aparecia usando biquíni em suas redes sociais foram adulteradas, dando a aparência de que ela estava completamente nua. Simaria Mendes, ex-integrante da dupla sertaneja com Simone, enfrentou situação semelhante, com imagens falsas sendo amplamente divulgadas em redes como Telegram, afetando tanto sua privacidade quanto sua relação com os fãs.

A atriz Mel Maia foi alvo de uma montagem ultrajante, onde um vídeo falso circulava mostrando uma suposta relação íntima dela com um traficante. Em suas redes sociais, a atriz desmentiu categoricamente o conteúdo, destacando a recorrência de ataques e invenções que enfrenta na mídia. Já fizeram até montagem minha pelada, lembrou Mel Maia, expressando resignação e força diante da gravidade do problema.

Impacto Global

Artistas internacionais também enfrentam esse tipo de exploração. A cantora Taylor Swift viu sua imagem ser utilizada por criminosos em um caso de Deep Nude. Fotos manipuladas com a intenção de parecerem explícitas circularam em eventos como um jogo do Kansas City Chiefs. Assim como Billie Eilish, Taylor se tornou alvo pela fama mundial e pela objetificação recorrente de sua imagem pública.

Casos como o da atriz Gal Gadot também ilustram a gravidade da situação. Frequentemente associada a projetos que exalam empoderamento feminino, a estrela da Mulher Maravilha teve sua imagem utilizada em montagens falsas amplamente disseminadas em plataformas online.

Jojo Todynho, Nathalia Valente, Juliana Bonde e a deputada federal Tabata Amaral também já foram vítimas no Brasil, revelando que esse crime não se restringe a um perfil de celebridades, afetando mulheres de diferentes áreas de atuação.

Consequências

A disseminação de deep fakes e deep nudes não é apenas uma violação da privacidade das vítimas, mas também um ataque à sua dignidade. Essas ações são ilegais em muitas jurisdições e têm desencadeado iniciativas em torno de legislações mais rígidas e tecnologias que possam detectar e remover esse tipo de conteúdo antes que se espalhe.

Para as vítimas, os danos não são apenas reputacionais, mas emocionais e psicológicos, levando muitas vezes a problemas de confiança e saúde mental. A conscientização da população sobre o impacto dessas práticas e a pressão por políticas eficazes contra crimes cibernéticos são passos essenciais para mitigar esse tipo de violência.

O avanço da tecnologia de inteligência artificial deve ser acompanhado pela responsabilidade ética de sua aplicação. Garantir a privacidade e o respeito à imagem das pessoas, famosas ou não, é fundamental para construir uma sociedade que privilegie a integridade sobre o sensacionalismo e o crime.



