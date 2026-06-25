Sesc encerra circuito junino e apresenta espetáculos no DF

Após percorrer todo o Distrito Federal, o Sesc Tradições Juninas chega às últimas duas edições de 2026. Nesta sexta-feira (26/6), das 18h às 22h, o arraiá será na unidade Sesc Guará. Já no sábado (27/6), das 17h às 22h, a festa ocorrerá no Sesc Gama. Além das festas juninas, o Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia Norte) recebe quatro apresentações gratuitas do espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah, da companhia Os Melhores do Mundo. Outras apresentações serão feitas durante a semana, como o Você Consegue Maravilhosa!, no Teatro Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul) e Amor em Rosas, no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte).
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O circuito Sesc Tradições Juninas terá como atrações Os Caras do Modão e Trio Asa Branca, no Guará, e Lia Almeida e Forró Leandro Medeiros, no Gama. Além dos shows, o público poderá aproveitar comidas típicas, brincadeiras e apresentação de quadrilha. No sábado (27/6) e no dominto (28/6), a Cia. Os Melhores do Mundo exibe a peça Hermanoteu na Terra de Godah, uma das comédias mais assistidas e consagradas da história do teatro brasileiro. As sessões serão às 17h e às 20h no sábado; às 16h e às 19h no domingo.
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Desta quinta-feira (25/6) até domingo (28/6), também será apresentada a tragica comédia Você Consegue Maravilhosa!, no Teatro Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul). O enredo se baseia no absurdo de palestras motivacionais, sistemas de crença e linguagem de seitas. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25, na plataforma do Sympla. Outra peça apresentada é o Amor em Rosas, que acompanha diversos personagens em um cabaré radiofônico embalado pelo humor e pela música de Noel Rosa. A entrada é gratuita e será exibida nesta segunda e terça-feira (29 e 30/6), no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte).
Serviço
Sesc Tradições Juninas
Nesta sexta-feira (26/6), das 18h às 22h, no Sesc Guará; e sábado (27/6), das 17h às 22h, no Sesc Gama. Entrada gratuita. Classificação: livre.
Hermanoteu na Terra de Godah
Neste Sábado (27/6), às 17h e às 20h; e domingo (28/6), às 16h e às 19h, no Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia Norte). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site e doação de 1 kg de alimento não perecível. Classificação: 14 anos.
Você Consegue Maravilhosa!
De quinta-feira (25/6) à sábado (27/6), às 20h; e domingo (28/6), às 19h, no Teatro Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul). Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia entrada), pelo site Sympla.
Amor em Rosas
Nesta segunda-feira (29/6), às 20h; e terça-feira (30/6), às 20h, no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla. Classificação: 16 anos.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel