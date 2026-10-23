Pirenópolis recebe Nicolas Behr em Sarau ambiental sobre o Cerrado

Poeta e ambientalista Nicolas Behr participa da 52ª edição do Sarau ambiental da COEPi, nesta terça-feira (27/10) - (crédito: Bento Viana)

Em uma conversa sobre as riquezas e as ameaças ao Cerrado, a 52ª edição do Sarau ambiental será na terça-feira (27/10), às 19h. O encontro conta com participação do poeta e ambientalista Nicolas Behr e inclui apresentação do grupo Camerata Caipira e exibição do curta-metragem Vellozia. A programação é organizada pela Comunidade Educacional de Pirenópolis (COEPi).

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Com o tema Poesias pelo cerrado, o Sarau ambiental tem o objetivo de voltar o olhar da comunidade local e dos visitantes para questões ambientais da região, do Cerrado, do Brasil e do mundo. “Diversão, surpresa, admiração, reflexão e conscientização”, comenta o organizador Rogério Dias sobre o efeito que espera ter nos participantes.

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A roda de conversa conta com a participação de Nicolas Behr, autor de obras como Iniciação à dendrolatria, entre outras, que reúnem poemas sobre o universo vegetal. Ele também é pioneiro na produção de mudas de espécies nativas do Cerrado e proprietário do Pau-Brasília Viveiro Eco Loja.

Serviço

Sarau ambiental — poesias e conversa com Nicolas Behr sobre o Cerrado

Nesta terça-feira (27/10), às 19h, na Comunidade Educacional de Pirenópolis (COEPi). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel