Adaptação de Jô Bilac estreia em nova temporada nesta quinta (29/10)

Quando era estudante de Artes Cênicas, na Universidade de Brasília, Isadora Júlia teve o primeiro contato com a dramaturgia de Jô Bilac. A construção daqueles textos conquistou o interesse da jovem de maneira definitiva. Agora, ela dirige montagem de Os mamutes, que terá seis sessões gratuitas na Escola Classe Arniqueira entre esta quinta-feira (29/10) e domingo (1º/11).

Leia também: Espetáculo Linhas Cruzadas leva romance e humor aos palcos de Brasília

A peça acompanha Leon, jovem que recebe a missão absurda de matar um mamute, imposta por uma multinacional de fast-food, na procura desesperada por emprego. Discussões a respeito do capitalismo, da desigualdade social e da influência da lógica do consumo na organização da sociedade estão entrelaçadas na história. A nova montagem, diz a diretora, nasce do desejo de continuar ampliar o alcance dessa dramaturgia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Nesta temporada, aprofundamos algumas das questões políticas e sociais que já atravessam o texto, buscando estabelecer diálogos com os debates e acontecimentos que marcam o contexto atual, especialmente por ser um ano eleitoral”, antecipa Isadora. Outro aspecto importante, acrescenta a diretora, é a maneira como os indivíduos são levados a competir entre si, enquanto a violência do sistema permanece naturalizada.

Leia também: Selena e Demi Lovato recriam vídeo nostálgico em campanha de maquiagem

“Ao mesmo tempo, a obra apresenta a possibilidade de organização coletiva e de resistência, contrapondo a lógica individualista à construção de outras formas de existência. Tudo isso é explorado por meio do humor, do absurdo e de personagens caricatos, que tornam a crítica social ainda mais provocadora.” A estética do grotesco, definida como freak show, marca o espetáculo. Por isso, uma preparadora circense conduziu oficinas com o elenco para ampliar experimentações corporais e possibilidades de expressão dos artistas em cena.

Serviço

Os mamutes, de Isadora Júlia

Quinta-feira (29/10), às 20h, sexta-feira (?30/10), às 20h, ?sábado (31/10) e domingo, às 15h e 19h, na Escola Classe Arniqueira (SHA conjunto 04 - Setor Habitacional Arniqueira). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos em https://www.sympla.com.br/evento/os-mamutes/3615516. Classificação indicativa: 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel