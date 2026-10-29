Alexandre Borges conta que mãe enfrentou vício em apostas

O reconhecimento cresceu com "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados", de 1995. Ao longo das décadas, Alexandre Borges participou de novelas como "Laços de Família", de 2000, "Celebridade", de 2003, "Caminho das Índias", de 2009, "Ti-Ti-Ti", de 2010/2011, e "Avenida Brasil", de 2012. - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Alexandre Borges encontrou na própria história familiar a referência para interpretar Ulisses, personagem de Quem Ama Cuida que enfrenta problemas com jogos de azar. Em participação no Encontro desta quinta-feira (29/10), o ator contou que a mãe, Rosa Linda Maria Borges, frequentava cassinos clandestinos nos anos 1990 e que ele chegou a buscá-la nesses locais.

Ao conversar com Patrícia Poeta, o artista relembrou que a mãe dizia procurar nas apostas uma forma de ocupar a mente depois da aposentadoria. Com o passar do tempo, porém, ele percebeu que a atividade havia deixado de ser apenas uma diversão.

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"Minha mãe passou por um momento assim. Nos últimos anos dela, ela ficou doente, depois teve um Alzheimer. Mas, nos anos 1990, por exemplo, o Brasil sempre teve uma relação dúbia com o jogo", afirmou.

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Borges explicou que acompanhava a mãe por preocupação e tentava entender o motivo de ela continuar apostando. "Eu perguntava: 'Mãe, por que você está jogando?'", recordou. Segundo ele, a resposta era que ela não tinha outras atividades para fazer.

"Ela falava: 'Meu filho, eu não tenho nada para fazer'. Ela estava aposentada. Era um entretenimento", relatou.

Alexandre Borges conta como tentou ajudar a mãe

O ator disse que, inicialmente, compreendia as idas aos estabelecimentos como uma forma de lazer. Depois, passou a perceber as consequências negativas do hábito. Para ajudar, conversava com a mãe e chegou a quitar contas que ela deixava de pagar.

"E é claro que isso foi uma coisa que, no começo, poderia ser uma diversão, mas eu senti que foi um problema para ela. A gente conversava, eu a apoiava, ia lá e pagava as continhas que ela deixava, aquelas coisas assim, mas sem criticar muito. Depois, ela conseguiu sair do sufoco", contou.

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Borges também recordou o sofrimento da mãe quando perdia dinheiro. Segundo ele, ela tentava abandonar as apostas, mas acabava voltando a jogar.

"Ela perdia, ficava um mês na igreja, fazia promessa, dizia que nunca mais ia jogar e sofria com aquilo", disse.

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O ator afirmou que procurou acolher a mãe, sem responsabilizá-la pelo comportamento. "Eu tentei realmente apoiar, tentei não culpá-la. Para ela, era uma maneira de sair de um tédio, e havia muitos idosos", declarou.

Rosa Linda Maria Borges morreu em setembro de 2021, aos 83 anos. Ela havia sido diagnosticada com Alzheimer e enfrentava complicações de saúde após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).