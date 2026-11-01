Xuxa responde a professora que usa fantasia para alfabetizar crianças

A professora Luziene Rosa Sobreira das Chagas, que ganhou um prêmio nacional por utilizar fantasias de personagens infantis para alfabetizar crianças, recebeu uma homenagem especial da apresentadora Xuxa Meneghel. Conhecida como Rainha dos Baixinhos, Xuxa enviou uma mensagem em vídeo parabenizando a educadora pelo trabalho desenvolvido em uma escola pública de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O recado foi exibido neste domingo (1º/11), durante o programa Globo Comunidade, da TV Globo.

“Queria desejar para você toda a sorte do mundo! Que você receba mais luz para poder entregar mais luz no caminho dos seus alunos. Eu achei incrível o que você está fazendo, esse trabalho é bonito pra caramba. Tomara que muita gente se espelhe em você”, declarou Xuxa, em vídeo exibido pela emissora. “Fiquei muito feliz que eu fui um dos personagens escolhidos por você. Pode usar e abusar desse personagem. O que você precisar, conta comigo também”.

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Vestida como a própria Xuxa durante a entrevista, Luziene não conteve a emoção ao assistir à homenagem. “Xuxa, muito obrigada. Eu sou uma eterna baixinha. Estou surpresa de verdade, muito feliz, muito lisonjeada”, respondeu.

Com 26 anos de experiência na educação, sendo 24 na rede municipal do Rio de Janeiro, Luziene leciona na Escola Municipal Maria Quitéria. A iniciativa combina brincadeiras, fantasias e personagens conhecidos pelas crianças, como Capitão América e Mulher-Maravilha, com fundamentos da ciência da leitura. Segundo reportagem exibida pelo telejornal RJ1, da TV Globo, a professora conseguiu alfabetizar 100% dos alunos de suas turmas em 2023 e 2025.

Em entrevista ao Globo Comunidade, Luziene explicou que o método surgiu da necessidade de tornar mais acolhedora a transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Ao perceber que algumas crianças associavam a mudança ao fim das brincadeiras, a educadora decidiu incorporar personagens escolhidos pelos próprios estudantes às atividades de alfabetização.

“Tem brincadeira? Tem fantasia? Tem. Mas tem intencionalidade pedagógica. Tem todo um planejamento, um estudo, um preparo, um embasamento da ciência da leitura que sustenta o que está sendo feito”, explicou a professora.

Os resultados também são percebidos na frequência escolar. Ao programa, a diretora da unidade, Márcia Regina Ferreira Lima dos Santos, afirmou que os alunos demonstram entusiasmo pelas atividades e evitam faltar às aulas para não perder as apresentações. Segundo ela, Luziene não avisa antecipadamente quando aparecerá fantasiada, o que aumenta a expectativa das crianças.

Formada em Pedagogia e pós-graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Luziene também destacou o papel da escola pública em sua trajetória pessoal. Criada em uma comunidade com poucos recursos, ela afirmou que deseja oferecer aos estudantes oportunidades semelhantes às que recebeu por meio da educação.

“Eu sou reflexo da transformação que a educação faz. Eu falo sempre isso”, declarou a professora à TV Globo.