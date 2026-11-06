Bandas de rock alternativo passam por Brasília em turnê neste domingo

Neste domingo (8/11), a turnê +um Tour traz para Brasília as bandas Sugar Kane e Zander para celebrar respectivamente os 25 anos do álbum Por Nossa Paz, e 10 anos do álbum Flamboyant. O projeto, ligado ao grupo +um Hits, também apresenta a banda Jonabug, que é novata na cena independente. O show acontecerá no Infinu e procura ligar passado e futuro neste “on the road” brasileiro.
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Está é a terceira edição da +um Tour, que já apresentou shows de Chococorn and The Sugarcanes, Vitor Brauer, Dinho Almeida (Boogarins) e Ottopapi, e percorreu aproximadamente 8.880 quilômetros pelo Brasil, Uruguai e Argentina. Agora, a ideia é trazer um repertório que junte o que é novo no post-hardcore, emo, punk rock melódico e rock alternativo e o que já se consolidou no cenário nacional.
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A banda Sugar Kane foi fundada há 29 anos em Curitiba (RP) e celebra na turnê os 25 anos do lançamento do álbum Por nossa paz. O disco marca uma virada de chave no grupo, que decidiu trocar o idioma das músicas do inglês para o português, que continua até os dias atuais.
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O álbum Flamboyant do grupo Zander, criado no Rio de Janeiro (RJ), completa 10 anos em 2026. O projeto veio para acabar com um hiato de seis anos sem lançamentos, marcando um recomeço na história da banda. O encontro que une a Zander e a Sugar Kane na estrada é algo recente, mas os músicos cultivam uma amizade a muitos anos já que Carlos Fermentão, baterista do Zander, também é baixista do Sugar Kane, e Gabriel Zander e Alexandre Capilé são sócios no Estúdio Costella, em São Paulo.
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A Jonabug nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Marília (SP), no ano de 2022. O grupo vem se destacando como uma das grandes promessas do rock alternativo nacional e em 2023 lançou seu EP de estreia chamado Três Tigres Tristes. Em 2026, a banda subiu ao palco do Lollapalooza e atualmente está apresentando o recém-lançado EP Torpor.
Serviço
+um Tour — Sugar Kane, Zander e Jonabug
No domingo (8/11), às 16h, no Infinu (CRS 506, Bloco A, Lojas 67 e 69, ao lado da Praça das Avós), Asa Sul). Ingressos a partir de R$50, no site https://shotgun.live/pt-br/festivals/bsb-punk-fest-sugar-kane-zander-e-jonabug
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