12ª Semana de Inovação: confira os destaques da programação

As inscrições para a modalidade presencial, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília, já se encerraram - (crédito: Yasmin Pintor/ ENAP)

Começa nesta terça-feira (10/11) a 12ª Semana de Inovação, o maior evento de inovação pública da América Latina. Marcada para os dias 10, 11 e 12 de novembro de 2026, a semana conta com mais de 15 mil participantes, nas modalidades virtual e presencial, que devem acompanhar as mais de 400 horas de programação gratuita.

As inscrições para a modalidade presencial, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília, já se encerraram; contudo, para as atividades exclusivamente on-line é possível se inscrever até o último dia pelo site ou pelo aplicativo do evento.

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Com o tema "O futuro é coletivo: colaborar para imaginar e realizar futuros sustentáveis e inclusivos", a SI terá dois princípios transversais que guiam toda a programação: o diálogo intergeracional, com ênfase na participação da juventude, e o uso da imaginação, da arte e da cultura como ferramentas legítimas de inovação.

A programação está organizada em cinco eixos temáticos, cada um voltado a um aspecto central do debate sobre inovação e futuro:

Colaboração e participação democrática para futuros coletivos — processos de coprodução e fortalecimento do espaço público;

Tecnologias, dados e humanização do futuro — Inteligência Artificial e automação sob perspectiva ética e de interesse público;

Ação climática, justiça e regeneração — inovação voltada à emergência climática e a soluções territoriais sustentáveis;

Capacidades do Estado para o futuro — transformação das instituições para lidar com incerteza e complexidade;

Territórios e comunidades como sementes do amanhã — valorização de saberes locais, periféricos e tradicionais na criação do futuro.



Entre alguns dos nomes que estarão presentes nesta edição, aparecem em destaque Atila Iamarino e Gabriela Lotta, Atila é pesquisador, biólogo, doutor em microbiologia e tem um canal de divulgação científica no YouTube com mais de 1,7 milhão de inscritos. Já Gabriela Lotta é professora de Administração Pública da FGV, coordenadora do núcleo de estudos da burocracia e autora do livro Burocracia Equilibrista, políticos e burocratas no Brasil. Ambos fazem um bate-bola na abertura do evento, às 10h.

Além deles, Silvana Bahia, conhecida como Sil Bahia, que é codiretora executiva no Olabi, organização dedicada a diversificar a cena de tecnologia e inovação no Brasil, também marca presença. Ela é a idealizadora do PretaLab e integrante do Conselho Científico do Museu do Amanhã. Sua atividade será dia 11/11 às 14h.

Também presente estará Luiz Antônio Simas, escritor, compositor e um dos maiores estudiosos contemporâneos das brasilidades, expressão que ele usa para traduzir o conjunto de saberes, afetos e tradições que formam a alma cultural do Brasil. Com atividade 12/11, às 15h.

Fundadores e apresentadores do podcast "Petit Journal", Daniel Sousa e Tanguy Baghdadi, irão trazer para a SI um pouco do repertório conquistado na plataforma que leva ao público de forma rápida, didática e acessível temas ligados a atualidades, economia e política internacional. Será dia 11/11, às 15h.

Leia também: Soberania digital e IA desafiam o setor público

Outro grande destaque é a Unidos do Viradouro, escola de samba que conta com três atividades no evento. O carnavalesco Tarcísio Zanon e o figurinista Roberto Monteiro conduzem uma oficina mão na massa que parte da pesquisa e dos saberes populares para transformar referências, símbolos e histórias em criação estética de uma fantasia. Já o diretor de bateria, Ruan Pontes, vai promover uma vivência pelo universo das baterias de escola de samba para explorar como tradição e inovação caminham juntas na criação de ritmos, códigos e saberes que se transformam e são transmitidos coletivamente.

Por último, os três se juntam para responder à pergunta: Como se constrói um Carnaval? Território, criação e ancestralidade com a Viradouro. Trata-se de uma conversa informal na qual Zanon, Monteiro e Pontes compartilham como pesquisa, território, estética e saberes do barracão atravessam o caminho entre uma ideia e sua materialização coletiva na avenida.

Em entrevista ao Podcast do Correio, a diretora de inovação da Enap, Camila Medeiros, afirmou que o evento é de extrema importância para o ecossistema de inovação do setor público. “Devemos receber cerca de 5 mil pessoas presencialmente em Brasília, vindas de todo o Brasil para apresentar seus trabalhos produzidos ao longo do último ano, além de acompanhar atividades lideradas por grandes nomes da agenda de inovação e de outras temáticas correlatas", destacou Medeiros.

A diretora afirmou também que a programação apresentará iniciativas do governo na área de inteligência artificial e tecnologias desenvolvidas fora da administração pública.

SERVIÇO

Evento: Semana de Inovação 2026

Tema: O Futuro é Coletivo

Data: 10 a 12 de novembro de 2026

Custo: Gratuito

Onde: Enap, Brasília — e On-line

Inscrições: https://semanadeinovacao.enap.gov.br/

Informações: semanadeinovacao@enap.gov.br

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