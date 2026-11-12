Projeto Teatro de Brinquedos realizará sua última apresentação em Brasília

Nesta quinta-feira (12/11), será realizada a última apresentação do projeto Teatro de Brinquedo: Curupira o Guardião das Matas, na Escola Classe 29 (EC 29) no Gama. Por meio desta figura folclórica tão popular na cultura brasileira, o grupo visa conscientizar alunos sobre preservação ambiental, sustentabilidade e responsabilidade social.

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Ao inserir os estudantes nesse universo da arte cênica por meio de técnicas de encenação e pela construção de personagens em miniatura, o grupo estimula a imaginação e criatividades dos alunos. Além disso, oficinas práticas e rodas de conversa são realizadas durante as sessões.

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Ao finalizar as apresentações desta quinta (12/11), o grupo terá feit,o no total, oito apresentações em diversas escolas localizadas no Gama. O projeto contou com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

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Para aqueles que necessitam da acessibilidade, o grupo disponibiliza a gravação com legendas, tradução em libras e audiodescrição, visando uma maior inclusão no projeto e dando oportunidade para aqueles que não puderam comparecer nas escolas.





Serviço

Projeto Teatro de Brinquedos: Curupira Guardião das Matas

Na quinta-feira (12/11), na Escola Classe 29 (St. Sul EQ. 13/15 S. SUL - Pte. Alta Norte, Gama). Classificação indicativa livre.