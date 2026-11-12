Itamar Vieira Junior é o convidado de dezembro do Clube de Leitura do CCBB

O Clube de Leitura CCBB Brasília receberá o escritor Itamar Vieira Junior no próximo mês. O encontro gratuito será realizado no dia 2 de dezembro, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, às 18h30. O público poderá decidir o ponto de partida da conversa até este domingo (15/11), pelo Instagram @ccbbbrasilia.

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O Clube de Leitura incentiva os participantes a conhecerem previamente as obras e levarem impressões, comentários e perguntas para o diálogo com o autor. A enquete na rede social do CCBB permite que o público escolha entre três romances de Itamar — Torto arado, Salvar o fogo ou Coração sem medo — para guiar o diálogo com o escritor. A conversa terá mediação da curadora do Clube, Suzana Vargas, e do professor da Universidade de Brasília Edvaldo A. Bergamo.

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Itamar Vieira Junior é conhecido por construir narrativas que dão voz a personagens e realidades pouco representadas na literatura, com questões que atravessam a história e a sociedade brasileiras. Entre os temas de suas narrativas estão memória, ancestralidade, pertencimento, desigualdades sociais e disputas pela terra. As histórias promovem reflexões sobre o país e permitem diferentes possibilidades de conversa com os leitores.

O Clube de Leitura CCBB Brasília, iniciado em outubro, prevê encontros mensais até abril de 2027 na capital para aproximar escritores e leitores, estimular troca de ideias e participação do público. O projeto também prevê distribuição de livros e sessões de autógrafos para os 20 primeiros que chegarem ao teatro. Os ingressos gratuitos devem ser retirados a partir das 12h do dia 1 de dezembro, no site ou na bilheteria física do CCBB.

Serviço

Clube de Leitura CCBB Brasília – Itamar Vieira Junior

No dia 2 de dezembro, às 18h30, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB). Ingressos gratuitos, mediante retirada no site ou bilheteria física (a partir das 12h do dia 1 de dezembro). Classificação indicativa: 14 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel