Sergio Leo e José Rezende Jr. conversam sobre contos na Livraria Platô

Para celebrar o segundo lançamento de Corpos Estranhos, livro de contos de Sérgio Leo publicado pela editora Patuá, a Platô Livraria, na Asa Sul, promove nesta quinta-feira (12/11), às 19h, um bate-papo entre o autor e José Rezende Jr. A conversa terá como tema o gênero literário.
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Jornalistas de longa carreira em Brasília, inclusive com passagens pelo Correio Braziliense, Sergio e José falarão sobre a especificidade do conto como narrativa e as diversas abordagens possíveis nesse estilo literário, além de trazerem as experiências que servem de referência a outros criadores em uma conversa descontraída e bem-humorada, como muitos dos textos de Corpos Estranhos.
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Jornalista, escritor e artista plástico, nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Brasília, Sérgio Leo já foi premiado logo com a primeira coletânea de contos. Lançada em 2008, “Mentiras do Rio”reuniu 12 histórias e recebeu o Prêmio Sesc de Literatura.
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Das reportagens aos contos ficcionais e livros infantojuvenis, José Rezende Jr. recebeu o prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, com o livro “Eu Perguntei Pro Velho Se Ele Queria Morrer (e outras histórias de amor)”.
Serviço
Lançamento do livro Corpos estranhos (editora Patuá, 101 páginas), de Sergio Leo
Quinta-feira (12/11), 19h
Platô Livraria, Asa Sul CLS 405 BLOCO A LOJA 12
Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia*
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