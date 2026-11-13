Espaço PÉ DiReitO mobiliza artistas para manter as portas abertas no DF

O Espaço PÉ DiReitO, que oferece apresentações e cursos, luta para manter suas portas abertas na Vila Telebrasília. - (crédito: Divulgação)

O Espaço PÉ DiReitO mobiliza a comunidade cultural para continuar funcionando na Vila Telebrasília. Fundado em 2012 pelo artista Pedro Martins, o teatro independente soma 14 anos de história dedicados às artes cênicas e à formação de público. O local enfrenta dificuldades orçamentárias e corre o risco de fechar as portas.

A estrutura funciona em um galpão alugado, com cerca de 60 lugares. O palco pode ser adaptado para receber diferentes formatos artísticos e educativos.

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O teatro costuma receber cursos e oficinas de formação, shows musicais, espetáculos de teatro, dança e circo e mostras e festivais culturais.

Essa diversidade de atrações ajuda a formar plateias na região ao longo de mais de uma década. A programação garante que os moradores locais assistam à produção dos artistas e tenham acesso a arte, cultura e entretenimento perto de casa.

Custos de manutenção e situação orçamentária

Manter o teatro aberto sempre exigiu parcerias e o reinvestimento contínuo das receitas obtidas com a própria programação. Em agosto de 2024, a artista e produtora cultural Súlian Princivalli assumiu a gestão da casa para dar continuidade aos trabalhos em meio às dificuldades financeiras.

Desde então, Pedro Martins e Súlian Princivalli utilizam recursos próprios para complementar o pagamento de despesas básicas como aluguel do galpão, contas de água e energia elétrica e serviços de manutenção do local.

Com as contas de outubro em aberto e sem recursos suficientes para os meses seguintes, os produtores buscam alternativas para cobrir os gastos e evitar o encerramento definitivo das atividades.

Mobilização da campanha "Salve o PÉ DiReitO"

Para contornar a crise, os responsáveis criaram a campanha Salve o PÉ DiReitO. A iniciativa convida artistas, produtores e gestores culturais a incluírem o teatro em seus projetos para movimentar o calendário e gerar receita ao longo do ano.

A proposta busca acolher temporadas de espetáculos, shows, cursos e oficinas. O galpão também se coloca à disposição para sediar iniciativas inscritas em editais de fomento à cultura.

A mobilização convoca artistas a doarem obras para a realização de leilões beneficentes. A renda obtida com as doações será revertida para o pagamento das despesas de manutenção do espaço.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.