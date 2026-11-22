Jonathan Andrade celebra 25 anos de trajetória com a estreia do manifesto cênico Cobaia, que retoma as próprias experiências - (crédito: Victor Diniz)

O multiartista Jonathan Andrade celebra 25 anos de trajetória nos palcos com a estreia de Cobaia — espetáculo em 5 atos performáticos, solo autoral que propõe uma reflexão sobre ancestralidade, identidade e as diferentes formas de exclusão social. Com apresentações gratuitas em 23, 25, 27 e 28 de novembro, às 19h30, no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, a montagem chega a Brasília no mês da Consciência Negra.

Nascido e criado em uma periferia do Rio de Janeiro, o artista constrói um manifesto cênico sobre as vivências de um corpo negro e dissidente em uma sociedade atravessada pelo racismo, machismo, sexismo, homofobia e transfobia. A obra combina teatro, performance e dança para abordar temas, como masculinidades, feminilidades, gênero, orfandade ancestral e pertencimento, com referências ao afrofuturismo e à estética fashionista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O título parte do significado da palavra cobaia, utilizada para designar pessoas ou animais submetidos a experimentos. Na montagem, Jonathan ressignifica o termo ao se colocar como sujeito da própria investigação, transformando experiências de violência e exclusão em matéria de criação artística. "Cobaia faz dos traumas sociais e históricos que constituíram meu corpo uma guerrilha poética. É a potência e a reinvenção que me interessa como herança hoje", afirma.

A direção, a dramaturgia e a performance são assinadas pelo próprio Jonathan e são acompanhadas pela provocação cênica, preparação corporal e co-direção de Giselle Rodrigues, artista e mestra de referência no teatro brasiliense.

Além das apresentações, o projeto contempla ações de mediação artística, bate-papos, podcast e catálogo digital. Ao fim de cada sessão, o público pode participar de uma mediação conduzida pelo arte-educador Wellington Oliveira. A montagem também oferece recursos de acessibilidade, com tradução em Libras e audiodescrição.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), Cobaia busca aproximar novos públicos das discussões sobre raça, gênero e classe, ao mesmo tempo em que celebra os 25 anos de trajetória de Jonathan Andrade. "Cobaia é um documento vivo. Inconclusivo. Um rascunho narrativo sobre as possibilidades e impossibilidades de uma existência em suas interações existenciais", define o artista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco