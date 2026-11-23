Ana Claudia Dias - Escritora do livro "Vozes Revelada: O Diário de Bordo na sala de aula da Educação Básica - (crédito: Karina Beyond)

Com os diversos avanços da tecnologia, uma nova realidade foi formada na sala aula, principalmente com a rápida evolução e massificação da inteligência artificial, afetando diretamente atividades feitas por alunos e alunas de todo o Brasil. Foi sobre esse cenário que Ana Claudia Dias se debruçou para escrever Vozes Reveladas: O Diário de Bordo na sala de aula da Educação Básica, no qual apresenta uma estratégia pedagógica ao trazer para o dia a dia mais escrita, observação, leitura e oralidade.

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A obra é descrita como uma ferramenta que visa minimizar a artificialidade presente nas produções textuais de alunos do ensino fundamental e médio. Para estudantes e professores que desejam ser apresentados à Análise de Discurso Crítica (ADC), o livro segue especificamente a vertente de Lilie Chouliaraki e Norman Fairclough, consolidada no livro Discurso na modernidade tardia: repensando a análise de discurso crítica.

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Ana Claudia Dias é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1998, mestra em Linguística e licenciada em Letras — Língua Portuguesa pela Universidade de Brasília. Ela atuou em todas as etapas da educação básica e é pesquisadora na área de Linguagem e Sociedade, com ênfase na Análise de Discurso Crítica.

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O lançamento do livro será nesta segunda-feira (23/11), a partir das 18h30 na Biblioteca Nacional de Brasília, no auditório do 2º andar.

Serviço

Lançamento do Livro Vozes Reveladas: O Diário de Bordo na sala de aula da Educação Básica

Na segunda-feira (21/11), a partir das 18h30, na Biblioteca Nacional (Setor Cultural da República, Área Cívica, Lote s/n Edifício da Biblioteca Nacional, SCTS - Plano Piloto)

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel



