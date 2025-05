Mostra Antimanicomial no Cine Brasília exibe produções sobre saúde mental

A partir desta sexta (16/5), o Cine Brasília recebe a Mostra de Cinema Antimanicomial Raquel França. A programação vai até domingo e se inicia com a exibição de dois documentários, Em nome da razão (1979) e Spk Complex (2018). O primeiro é uma produção brasileira, do diretor Helvécio Ratton, que mostra o dia a dia de pacientes internados no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais.

Leia também: Hurry up tomorrow, novo filme de The Weeknd, mostra o peso da fama

Para o sábado, o evento terá uma plenária sobre saúde mental no Distrito Federal, seguido da exibição dos filmes No rastro das cargueiras e Absolvição imprópria. Às 18h30, haverá uma roda de conversa cinema e saúde mental e o dia será finalizado com o filme As linhas da mão. O domingo começa com a exibição de quatro curtas, sendo um deles o projeto Maluco voador, realizado por estudantes de audiovisual do Iesb.

Leia também: A volta da morte: novo longa da franquia Premonição repete a fórmula

O curta surgiu como um trabalho para uma disciplina e é inspirado na banda Maluco voador, composta por pessoas do Caps, que usam a música como terapia. Luc Moraes, diretor e produtor do curta, conta que o documentário, que era para ser sobre música, se tornou sobre pessoas. "Ao compreendermos essa relação, pensamos em contar, por meio dos artistas e pacientes do Caps, suas lutas diárias e a luta antimanicomial", destaca o diretor.

Leia também: Repulsiva jornada: confira a crítica do longa 'Manas', em cartaz

Para ele, mostras como essa são muito importantes para a arte e para abordar discussões sobre saúde mental. "Ao exibir produções audiovisuais feitas por pessoas em sofrimento psíquico, coletivos de saúde mental, ou artistas comprometidos com a causa, a mostra reforça o papel da arte como forma de expressão, empoderamento e terapêutica.", finaliza Luc.