Discolados: evento na Infinu mescla ritmos e traz artistas da nova geração

Chard La Plaga e loopcinema sobem ao palco da Infinu no evento Discolados, neste domingo (5/10), com o som da nova geração na bagagem. Para abrir a noite, loopcinema, pseudônimo de Sabrina Love, traz uma sonoridade que mistura pop, rock, rap e experimentações musicais.

O rapper e produtor Chard La Plaga chega à capital pela primeira vez. "Estou muito animado! Esse ano comecei a fazer shows fora do meu estado de origem e tem sido muito irado, Brasília ainda tinha sido muito pedido pela minha comunidade, então eu estou com as expectativas no teto", conta o artistas.

Chard possui muitas referências do rock e do metal, gêneros que cresceu ouvindo e que se encaixa nas suas apresentações. ""Eu, pessoalmente, categorizo meu som como rap alternativo. Geralmente, produzo minhas próprias músicas e tento sempre fugir do convencional", compartilha. Atualmente, o artista está dando uma pausa nos lançamentos para focar em projetos maiores e mais maduros. "Sem música nova por enquanto, mas quando voltar, vai ser muito melhor do que tudo que já fiz", finaliza Chard.

Serviço

Discolados com Chard La Plaga e loopcinema em Brasília

Domingo, das 15h às 17h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67). Ingressos a partir de R$ 45 (meia entrada) + taxa da Shotgun.