Dia das Crianças: Restaurantes se preparam para celebrar os pequenos

No Caminito, as crianças podem desfrutar tanto do menu especial quanto do espaço infantil - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Mais um Dia das Crianças se aproxima e, com ele, a expectativa do público infantil de poder celebrar a data comemorativa de forma mágica. Com a proximidade do feriado, os restaurantes da cidade se preparam para receber os pequenos com programações especiais e pratos kids, oferecendo tranquilidade e segurança para toda a família.

"No Caminito, as crianças são protagonistas", declara Rafael Lago, sócio do grupo Caju. "Acreditamos que boas memórias começam à mesa, com sorrisos, sabores e diversão. Por isso, cada detalhe é pensado para acolher as famílias: brinquedotecas seguras, monitores atentos, atividades lúdicas e um cardápio adaptado ao paladar das crianças", descreve.

"Mais do que entreter, a ideia é criar momentos que unam pais e filhos, fazendo com que cada visita seja lembrada como uma experiência feliz. Acreditamos que incluir as crianças no cardápio e no ambiente é uma forma de tornar o momento em família ainda mais completo", acrescenta Ivanildo Carvalho, maître do Dudu Bar. "Queremos que nosso restaurante seja um lugar onde todos possam viver boas lembranças — dos adultos aos pequenos", conclui.

Programação especial

Pedacinho da Argentina em Brasília, o Caminito Parrilla, nomeado em homenagem à rua-museu emblemática dos “hermanos”, vai além do sabor dos cortes nobres e suculentos oferecidos no menu e conquista o público brasiliense pela hospitalidade calorosa e ambiente familiar, tornando-se uma opção ideal de onde celebrar o Dia das Crianças.

No cardápio, os pequenos podem escolher entre os pratos kids de filé mignon de picadinho (R$ 37,90) ou filé de frango picadinho (R$ 29,90). As duas opções são servidas com dois acompanhamentos, à escolha da criança. Para os que preferem hambúrguer, o burguer kids da casa é feito com pão brioche de batata, burger Black Angus de costela e queijo cheddar artesanal (R$ 29,90).

Na sobremesa, a escolha é feita entre o sorvete de baunilha (R$ 9,90) e o potinho de doce de leite argentino (R$ 13,90). O grande destaque do restaurante, porém, ficará por conta da brinquedoteca, que terá programação com animadores, personagens, algodão doce, pipoca e brincadeiras.

Na unidade de Águas Claras, o público ainda poderá desfrutar de brinquedos infláveis, disponíveis amanhã das 12h às 15h e das 17h às 20h e, no domingo, das 12h às 15h. A programação é gratuita.

Sabor e diversão

No Dudu Bar, o fim de semana dos pequenos também ganhou programação especial. Promoção válida até o dia 31, o restaurante criou o combo prato kids + brinquedoteca por apenas R$ 20 para famílias com crianças de até 10 anos de idade. As opções ficam entre picadinho de frango ou filé grelhado e estrogonofe de frango ou de filé. As proteínas são acompanhadas de dois acompanhamentos e o valor promocional é oferecido de terça a sábado no jantar, e aos sábados e domingos no almoço.

As crianças também podem se divertir no Espaço Dudu Kids, que funciona de terça a sexta, das 18h às 22h, sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 17h. Criada para que os pequenos possam brincar enquanto os pais desfrutam do restaurante tranquilamente, a área conta com piscina de bolinhas, escorregador, pula-pula, TV, livros e fraldário.

Brincadeira na fazenda

Na Fazenda Churrascada, a programação de Dia das Crianças também é garantida. Entre os dias 10 e 12 de outubro, os pequenos podem aproveitar a brinquedoteca com casa com pintura de rosto, oficina de slime, escultura de balão, caça ao tesouro e campeonato de futebol. O valor é de R$ 30 por 30 minutos, R$ 45 por 1 hora e R$ 70 para acesso ilimitado durante o dia.

No menu, o restaurante oferece para o público infantil o paillard com arroz, feijão e purê ou fritas (R$ 32) e o x-burguer kids (R$ 29). “O segredo para conquistar as crianças está em transformar a visita em uma experiência divertida e inesquecível. Além de pratos pensados para o paladar infantil, o espaço oferece atividades interativas na brinquedoteca, que estimulam a criatividade e a energia dos pequenos”, defende André D'Alessandro, um dos sócios do restaurante.

“Ter um cardápio e um espaço dedicados às crianças é essencial para que elas se sintam parte da experiência familiar, tornando a refeição mais prazerosa para toda a família e fortalecendo a ligação com o restaurante”, conclui.

Paraíso infantil

Foi em 1997 que o Rancho Canabrava abriu as “porteiras” com o intuito de ser um espaço de entretenimento para famílias e crianças. “Somos um turismo rural com restaurante de comida mineira servida no fogão a lenha e diversas atividades de lazer”, descreve a proprietária Anna Maria. No local, situado em Sobradinho, o público pode desfrutar de passeios a cavalo, arvorismo infantil, trilha na mata, passeio de charrete e touro mecânico, além de estruturas como parquinhos, redário, casinha de bonecas e fazendinha de animais de pequeno porte.

“Nosso trabalho é muito voltado para as crianças”, garante a dona. “Nossa proposta é tirá-las das telas e, não só interagir com os adultos, como também ter contato com o meio ambiente e os animais. Por isso temos várias opções para que os pais brinquem com os seus filhos e participem das atividades de lazer e brinquedos que podem ser usufruídos por todos os públicos”, afirma Anna Maria.

No Dia das Crianças, o Rancho Canabrava trabalha com o Passaporte da Alegria — pulseira que dá direito a tudo que será oferecido na data comemorativa. Crianças até 5 anos pagam R$ 55 e podem aproveitar de passeio de pônei, charrete e trator, picolé de frutas, pipoca, pintura de rosto e bufê incluso.

Para os pequenos de 6 a 11 anos, o passaporte sai por R$ 105 e inclui passeio a cavalo, de charrete e de trator, circuito de arvorismo infantil, touro mecânico, picolé, pipoca, pintura de rosto e bufê incluso. Todas as crianças têm acesso livre ao badminton, espirobol, cama elástica, pebolim, pingue-pongue e prancha de madeira.

O menu também será especial, com opções pensadas para o público infantil — coxinha de frango frita, lasanha, carne de sol, linguicinha de frango e batata frita. O bufê é à vontade, das 12h às 16h.

Onde comer?

Caminito

SIG, qd. 8, lote 2375

Avenida das Araucárias, 635 — Águas Claras

CLN 403, bloco D, térreo

CLS 404, bloco A, loja 13

De segunda a quinta, das 11h à 0h

Sexta e sábado, das 11h à 1h

Domingo, das 11h às 22h30

Dudu Bar

CLS 303, bloco A, loja 3

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h à 0h

Sexta e sábado, das 12h às 1h30

Domingo, das 12h às 17h

Fazenda Churrascada

Clube do Golfe de Brasília (Setor de Clubes Sul, Trecho 2)

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta, das 12h à 0h

Sábado, das 11h30 à 0h

Domingo, das 11h30 às 19h

Rancho Canabrava

Núcleo Rural Sobradinho I, chácara 46 (Rota do Cavalo)

Sábado e domingo, das 9h às 17h

