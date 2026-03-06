Brasília recebe Real Circo com apresentações recheadas de adrenalina

Nesta sexta-feira (7/2), a partir das 20h, até 15 de março, o Real Circo promove uma temporada de apresentações no estacionamento da Arena Nilson Nelson, com atrações que vão desde música ao vivo a eventos radicais, como globo da morte e motocross freestyle. As apresentações serão todos os dias, exceto às quartas-feiras, às 20h; aos sábados e domingos, as sessões tem início às 16h, 18h30 e 20h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: António Lobo Antunes, mestre da literatura portuguesa, morre aos 83 anos



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A abertura do espetáculo é conduzida pelo Palhaço Reizinho e a banda ao vivo, formada por bateria, baixo, guitarra, teclado e instrumentos de sopro (saxofone, trompete e trombone). "O espetáculo do Real Circo é estruturado como uma grande experiência crescente", diz John Gregg, gerente de marketing do Real Circo. Em seguida, tem início uma parte com performances aéreas, valorizando técnica e emoção.

Leia também: Espetáculo "Três Mulheres Baixas" volta aos palcos em Brasília



A apresentação volta-se, então, para a adrenalina, com freestyle motocross, com manobras que chegam a 20 metros de altura, e o globo da morte, com performance de Renato Falcon, motociclista capaz de realizar o looping em pé na moto, sem o uso das mãos para apoio. "O encerramento reúne todos os artistas em uma celebração grandiosa, reforçando a conexão com o público", conta Gregg.

O Palhaço Reizinho é o elo entre o público e o espetáculo, definido por Gregg como o "anfitrião da noite". "Ele representa a figura do palhaço clássico, mas repaginado para dialogar com as novas gerações. Com elegância, humor inteligente e presença marcante, ele conecta cada número da apresentação, prepara o público para as emoções seguintes e transforma a experiência em algo próximo e afetivo", diz.

O trabalho com a banda foi pensado para criar um repertório que inclui trilhas originais do Real Circo, arranjos exclusivos criados para os números da apresentação, clássicos do circo repaginados e músicas contemporâneas que elevem a energia do show.

O Real Circo faz uso de um painel de LED com mais de 120m² para a montagem do cenário, que permite a criação de diversos ambientes: no espetáculo, são usados cenários clássicos e mágicos, de forma a reforçar a tradição do circo; ambientes urbanos, que acompanham os atrações radicais; e atmosfera cinematográfica, com efeitos visuais focados na emoção, durante as apresentações aéreas. "O Real Circo preserva a essência do circo clássico, a lona, o picadeiro, a magia, o palhaço, o suspense e a família reunida, mas apresenta tudo isso com uma linguagem contemporânea e cinematográfica", define Gregg.







