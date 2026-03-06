Final de semana na capital será agitado com muito funk e rap

A programação deste fim de semana terá atrações animadas de funk e rap. Nesta sexta-feira (6/3), o Complexo Fora do Eixo apresenta show com o cantor Mc Pedrinho. A partir das 20h, a casa recebe o Grave Nas Alturas - Volume 3. Além do cantor, os Djs Artur Campos, Victor Lima, Hanai the Mafia e Kaca agitam a noite do evento, que segue até as 5h de amanhã. As entradas custam a partir de R$ 30. O evento é proibido para menores de 18 anos.



Neste sábado (7), a noite de funk é no Descontexto. O Contexto Club promove espetáculo do Mc Don Juan, a partir das 21h. Além do cantor, os Djs Residentes se apresentam na casa. As entradas custam a partir de R$50 no site da bilheteria digital. Não recomendada a entrada de menores de idade.

Para finalizar, no domingo (8), o Ambar se prepara para receber um dos principais DJs da história da música brasileira. A partir das 20h, o integrante dos Racionais Kl Jay anima a casa com show de R&B. O ingresso custa a partir de R$ 40, no Shotgun. O show não é indicado para menores de 18 anos.

Ao Correio, KL Jay se declara feliz na posição que alcancou como dj: "Eu me sinto honrado em ocupar uma ótima posição no ranking dos DJs do Brasil, tenho um cuidado especial por isso, só o talento não basta, é preciso saber se relacionar, ser profissional, atencioso com o público". Ao lado dos Racionais MC's, KL ajudou a moldar as batidas que deram voz e identidade ao rap no Brasil.







