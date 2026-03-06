Feijoada com Samba agita público do Clube do Choro neste sábado (7)

Neste sábado, o grupo Vai que é Samba anima o público do Clube do Choro - (crédito: Renata Samarco)

Em 2026, são celebrados os 10 anos da famosa Feijoada com Samba do Clube do Choro. O evento semanal surgiu em 2016, com o intuito de explorar a área de convivência da associação e, atualmente, recebe cerca de 500 pessoas, de todas as idades, para celebrar um dos ritmos mais tradicionais da música nacional. Neste sábado (7/3), a partir das 13h, é a vez do grupo local Vai que é Samba animar o público. O almoço começa às 12h, com bufê a R$ 69,90 e couvert artístico a R$ 15.

"Nossos frequentadores assíduos sentiam falta de uma programação durante o dia, mais despretensiosa, na qual pudessem desfrutar de boa música, boa culinária e que fosse inclusiva para todas as idades", detalha a produtora Marília Castro sobre a criação do evento. "E nosso samba tem esse diferencial", continua. "É um ambiente particularmente familiar, onde tanto as crianças, quanto a melhor idade se encontram e convivem em harmonia", destaca a responsável pelo projeto.

Segundo ela, é comum encontrar na Feijoada com Samba pessoas de 70, 80 e até mesmo 90 anos celebrando ao som de artistas como Cartola, Beth Carvalho, Paulinho da Viola e Arlindo Cruz. "Enquanto isso, as crianças brincam e balançam no parquinho que fica logo atrás do palco", relata a produtora. Para participar da festa, o único pré-requisito é gostar de um bom samba e apreciar uma feijoada "feita no capricho", adianta Marília.

Ainda em 2016, o evento surgiu como a Feijoada com Choro, lembra Marília. "Apesar do Clube do Choro ser um espaço já consagrado e a casa de música instrumental de vida mais longa no país, o projeto era novo e demoramos um pouco para emplacar. Mas não tínhamos pressa", revela a produtora, que também tinha como objetivo oferecer oportunidades para artistas locais se apresentarem.

"A verdade é que esse trabalho que realizamos é bem mais do que um trabalho. Há uma filosofia, um ideal por trás dos nossos projetos, que é exatamente o que faz com que sigamos firmes com ou sem patrocínio, com ou sem apoio. Nós acreditamos que cultuar e celebrar o que nós temos de melhor na nossa cultura, na arte brasileira, seja um dever de cada um de nós", declara a responsável pela Feijoada com Samba.

"Em um mundo onde as transações culturais nos atravessam quase que instantaneamente por meio das telas e redes sociais, manter viva nossa cultura, nossos artistas, nossas raízes, evidenciando o que temos de melhor, se tornou para nós uma filosofia de vida", afirma Marília. Hoje, ela e os demais participantes do projeto colhem os frutos do trabalho todos os sábados, ao receberem uma média de 500 pessoas para cantar, dançar e celebrar. "Nossa Feijoada com Samba é um evento já tradicional na cidade e que nos enche de orgulho", finaliza a produtora.







