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Música

Acordeonista Renato Borghetti faz tributo a Raul Barboza no Clube do Choro

A relação entre Borghetti e Raul Barboza começou na juventude e se transformou em amizade ao longo dos anos

Renato Borghetti Trio homenageia a Raul Barboza no Clube do Choro - (crédito: Rene'Cabrales)
Renato Borghetti Trio homenageia a Raul Barboza no Clube do Choro - (crédito: Rene'Cabrales)

O Complexo Cultural do Choro recebe nesta sexta-feira (12/6) o acordeonista Renato Borghetti e seu trio. A apresentação homenageia o músico argentino Raul Barboza, referência do acordeão e da música instrumental sul-americana. Com uma proposta que combina ritmos e influências do jazz e da música de concerto, a noite promete conectar tradição e inovação.

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A relação entre Borghetti e Raul Barboza começou na juventude e se transformou em amizade ao longo dos anos. O artista destaca a influência do argentino na formação de gerações de acordeonistas do Sul do país. "A forma de tocar dele influenciou muitos acordeonistas no Rio Grande do Sul e foi um divisor de águas na história do instrumento", afirma.

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Durante o show, o público poderá ouvir ritmos tradicionais como vaneirão, rancheira, milonga, xote e chamamé. A proposta é apresentar a diversidade da música instrumental gaúcha e suas conexões com países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai. "O Clube do Choro é um palco perfeito para mostrar a música instrumental gaúcha", ressalta Borghetti.

O show terá Neuro Junior, no violão de oito cordas, e Pedro Borghetti, no bombo leguero. O trio reúne diferentes gerações de músicos e aposta na combinação entre tradição e renovação. "É muito legal tocar com estes jovens artistas. É muito bom estar de volta a Brasília", destaca o acordeonista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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Por Madu Suhet
postado em 12/06/2026 06:00
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