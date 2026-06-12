Na Praia Festival começa neste sábado com os pés na areia e no futebol

O Na Praia Festival estreia neste sábado (13/6), transformando a décima edição do evento em um pedaço do Brasil, misturando a paixão pelo futebol com a cenografia de vários estados brasileiros. E, para celebrar esse momento, Thiaguinho e Léo Foguete, no sábado, chegam para agitar o público brasiliense. No domingo (14/6), a energia fica por conta da Banda Eva.

Com a temática inspirada nas riquezas do país, a abertura do evento será em clima de Copa do Mundo. Neste domingo (14/6), o público poderá acompanhar a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, por meio dos telões que estarão espalhados pelo complexo. Logo após a partida, a arena praiana recebe o pagode de Thiaguinho e o piseiro de Léo Foguete.

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Ao Correio, o vocalista do grupo baiano Felipe Pezzoni destaca a expectativa de trazer o calor de Salvador para o tradicional "Quadradinho" no meio do ano. "É sempre uma experiência muito especial. A música da Bahia tem essa característica de aproximar as pessoas, de trazer alegria, celebração e conexão, independentemente da estação do ano. A gente brinca que leva um pouco do verão de Salvador para onde passa, e Brasília sempre nos recebe com muito carinho e energia."

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Para embalar esse público diversificado, a Banda Eva promete um repertório que equilibra o passado e o presente. "A setlist da Banda Eva faz parte da memória afetiva de muita gente, então, músicas como Eva, Beleza Rara, Alô Paixão e tantas outras sempre têm um espaço garantido no show. Ao mesmo tempo, é importante apresentar novidades, mostrar o que estamos produzindo hoje e manter essa conexão com as novas gerações", explica o vocalista sobre o desafio de manter o show dinâmico.

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O segredo, segundo Felipe Pezzoni, está no poder de união que a música proporciona. "A gente busca construir um espetáculo que respeite a nossa história, mas que também reflita o momento atual. No fim das contas, o mais importante é ver pessoas de diferentes idades cantando juntas e vivendo a mesma emoção", completa o artista. Além das atrações musicais, o complexo deste ano chama a atenção pela cenografia, que homenageia cartões-postais e manifestações culturais do Brasil.



