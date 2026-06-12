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Na Praia Festival começa neste sábado com os pés na areia e no futebol

Thiaguinho, Banda Eva e Léo Foguete abrem a temporada de 10 anos do Na Praia, que traz cenografia inspirada em cartões-postais do Brasil e tem transmissão de jogo em telões

Felipe Pezzoni e Banda Eva abrem o projeto em 2026 - (crédito: Reprodução/ Instagram (@bandaeva))
Felipe Pezzoni e Banda Eva abrem o projeto em 2026 - (crédito: Reprodução/ Instagram (@bandaeva))

O Na Praia Festival estreia neste sábado (13/6), transformando a décima edição do evento em um pedaço do Brasil, misturando a paixão pelo futebol com a cenografia de vários estados brasileiros. E, para celebrar esse momento, Thiaguinho e Léo Foguete, no sábado, chegam para agitar o público brasiliense. No domingo (14/6), a energia fica por conta da Banda Eva. 

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Com a temática inspirada nas riquezas do país, a abertura do evento será em clima de Copa do Mundo. Neste domingo (14/6), o público poderá acompanhar a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, por meio dos telões que estarão espalhados pelo complexo. Logo após a partida, a arena praiana recebe o pagode de Thiaguinho e o piseiro de Léo Foguete.

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Ao Correio, o vocalista do grupo baiano Felipe Pezzoni destaca a expectativa de trazer o calor de Salvador para o tradicional "Quadradinho" no meio do ano. "É sempre uma experiência muito especial. A música da Bahia tem essa característica de aproximar as pessoas, de trazer alegria, celebração e conexão, independentemente da estação do ano. A gente brinca que leva um pouco do verão de Salvador para onde passa, e Brasília sempre nos recebe com muito carinho e energia."

Para embalar esse público diversificado, a Banda Eva promete um repertório que equilibra o passado e o presente. "A setlist da Banda Eva faz parte da memória afetiva de muita gente, então, músicas como Eva, Beleza Rara, Alô Paixão e tantas outras sempre têm um espaço garantido no show. Ao mesmo tempo, é importante apresentar novidades, mostrar o que estamos produzindo hoje e manter essa conexão com as novas gerações", explica o vocalista sobre o desafio de manter o show dinâmico.

O segredo, segundo Felipe Pezzoni, está no poder de união que a música proporciona. "A gente busca construir um espetáculo que respeite a nossa história, mas que também reflita o momento atual. No fim das contas, o mais importante é ver pessoas de diferentes idades cantando juntas e vivendo a mesma emoção", completa o artista. Além das atrações musicais, o complexo deste ano chama a atenção pela cenografia, que homenageia cartões-postais e manifestações culturais do Brasil.

 

Saiba Mais


  • Léo Foguete é uma das primeiras atrações do Na Praia
    Léo Foguete é uma das primeiras atrações do Na Praia Foto: Divulgação
  • Thiaguinho se apresenta no Na Praia amanhã
    Thiaguinho se apresenta no Na Praia amanhã Foto: Divulgação
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 12/06/2026 07:00
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