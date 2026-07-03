João Gomes e Falamansa esquentam o Na Praia nesta sexta-feira (4/7)

Neste fim de semana, o Na Praia Festival une duas paixões do brasileiro — são-joão e futebol. De um lado, João Gomes, Falamansa e Dorgival Dantas esquentam a noite do público da capital nesta sexta-feira (3/7), ao som do bom e velho forró. Para além das atrações musicais, o evento ainda terá touro mecânico, correio elegante e pescaria, trazendo para a cidade um gostinho da festa típica nordestina. No domingo, é a vez de Felipe Amorim e Clayton & Romário serem a trilha sonora da vitória do Brasil contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo — ou os responsáveis por afogarem as mágoas dos candangos.

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Um dos maiores artistas da música brasileira atual, João Gomes retorna a Brasília após apresentação ao lado de Mestrinho e Jota.pê no início do ano. Juntos, os músicos formam o trio de forró Dominguinho, projeto que venceu o Grammy Latino 2025 e reúne mais de 250 milhões de reproduções no Spotify.

Durante entrevista concedida ao Correio em janeiro, o cantor pernambucano afirmou que o sucesso do projeto entre públicos de todas as idades é prova de que o forró, ritmo que também o guia na carreira solo, "segue vivo e pulsando". Na noite de hoje, João Gomes deve apresentar sucessos autorais como Dengo e Aquelas coisas, além de releituras como Amado, de Vanessa da Mata. "Brasília sempre nos recebe de braços abertos. A energia aí é diferente, intensa", comentou o artista na ocasião.

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Em 2021, João Gomes alcançou projeção nacional com o lançamento do disco de estreia Eu tenho a senha. Os principais sucessos da carreira do pernambucano, como Meu pedaço de pecado e Se for amor, fazem parte do disco. Um dos principais nomes da época de explosão do ritmo do piseiro, ele foi além e hoje é um dos principais nomes da nova geração da música brasileira, tendo colaborado com artistas como Ney Matogrosso e Marisa Monte.

Rumo ao hexa

Sob tema Brasil, o Na Praia exibe, no domingo, a disputa entre a Seleção Canarinha e a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo começa às 17h e, logo após o apito final, o cantor cearense Felipe Amorim e a dupla sertaneja Clayton & Romário sobem no palco montado à beira lago para agitar o público brasiliense, independente do resultado.