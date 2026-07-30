Sesi Lab encerra programação de férias com Tiquequê e Choro Livre

Edição especial do Choro Livre Convida tem programação de hoje a sábado - (crédito: Lunares Ayla )

Música e teatro fecham a programação do Sesi Lab. A dupla Tiquequê traz o show Coleções: Fora da Caixa, em apresentações no sábado (1/8) e domingo (2/9), às 17h, ao pôr do sol na Praça da Árvore. Apresentar o som do cavaquinho, do pandeiro, do violão e do bandolim para crianças é o objetivo do grupo Choro Livre em espetáculo no Sesi Lab nesta sexta-feira (31/7), às 16h. A professora de iniciação musical Meriele Santana, da Escola Brasileira de Choro, participa do show interativo.

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Também no sábado e no domingo, equipe do Museu da Vida Fiocruz, do Rio de Janeiro, exibe o espetáculo de divulgação científica Paracelso, o fenomenal, com abordagem cômica que une elementos da palhaçaria. As atrações compõem o Festival Brinca+, do Sesi Lab, que se encerra neste fim de semana. “Achamos de extrema importância fazer essas ações com as crianças, para que a gente mostre a beleza da música brasileira”, diz Henrique Neto, integrante do Choro Livre.

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Para a apresentação, o grupo brasiliense preparou clássicos do cancioneiro infantil, como Aquarela, de Toquinho e Vinícius de Moraes, além de Luiz Gonzaga e músicas autorais. “Tem diversas coisas que adaptamos para poder ficar mais atraente e mais adequado para esse universo”, completa o violonista.

Criada em maio de 2019, a peça Paracelso, o fenomenal, que ganhou versão audiovisual durante a pandemia, segue em cartaz no Museu da Vida Fiocruz, no Rio de Janeiro. O espetáculo apresenta experiências científicas da química e da física, como forma de introduzir conceitos às crianças.

“Resgatamos a imagem dos charlatões de feiras medievais, com seus elixires, curas milagrosas, misticismo e juntamos também com todo o mistério e ocultismo da Alquimia. De uma forma divertida, criamos uma dupla cômica que apresenta essas experiências científicas para o público”, diz o ator Pablo Aguilar.

Ao longo do Brinca+, foram apresentados espetáculos, shows, oficinas e ativações interativas. Para a superintendente de Cultura do Sesi, Claudia Ramalho, o festival mostra que a brincadeira também é uma forma de aprender. “Buscamos construir uma programação para diferentes idades e interesses, combinando arte, ciência, tecnologia e cultura em experiências que despertam a curiosidade e convidam crianças e famílias a participarem juntas”, avalia.





Serviço

Choro Livre nesta sexa-feira (31/7), às 16h; Tiquetiquê, às 17h, e espetáculo Paracelso, o fenomenal, às 11h, amanhã e domingo, no Sesi Lab. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos neste link.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco