Léo Santana encerra Festival ExpoMix Brasil neste domingo (20/9)

Léo Santana, um dos principais nomes do pagode baiano na atualidade, encerra neste domingo (20/9) a programação da oitava edição do Festival ExpoMix Brasil, no Museu Nacional. O evento reúne música, gastronomia e cultura, com atrações nacionais e regionais, e tem início nesta sexta-feira (18/9). A entrada é gratuita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados a instituições e projetos sociais.

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O cantor chega a Brasília em um momento de intensa movimentação na carreira e promete uma apresentação marcada pela energia e pelo swing. "Pode esperar um show muito intenso, com muito swing e energia. Quero chegar a Brasília para fazer aquele show que deixa o público sem conseguir ficar parado e, principalmente, que faça todo mundo sentir também aquela mesma energia incrível que eu sinto quando estou cantando", afirma Léo Santana. O repertório reunirá sucessos que acompanham sua trajetória e novidades que representam a atual fase do artista.

A programação do ExpoMix começa hoje, com shows de Guilherme & Benuto e Surra de Modão, e continua amanhã, com Naiara Azevedo e Look Tribo da Periferia. No último dia, além de Léo Santana, sobem ao palco Jefferson Moraes, Miozin, DJ Hey Doc e artistas regionais. Para o cantor, a presença em um festival que reúne diferentes estilos é também uma oportunidade de celebrar a diversidade da música brasileira.

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"É uma alegria muito grande fazer parte de um evento que celebra justamente essa diversidade. A música brasileira é muito rica, e poder dividir o mesmo palco com artistas de estilos e gerações diferentes mostra a força que a nossa música tem", afirma Léo. Entre as músicas esperadas no repertório está Posturado e Calmo, que, segundo o cantor, tornou-se um dos momentos indispensáveis de suas apresentações. O artista destaca a relação com o público da capital, que, para ele, costuma receber seus shows com uma energia especial. "É um público diverso, que abraça todos os gêneros musicais. Tenho certeza de que vou encontrar a energia lá em cima, como sempre''.

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Além dos shows, o festival conta com DJs nos intervalos, espaços como Vila Gastronômica, Vila Iluminada e Vila de Descanso. A organização estima a geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos e uma movimentação de milhões na economia local. E também um público de cerca de 150 mil pessoas durante os três dias.



Serviço

Festival ExpoMix Brasil

Hoje, a partir das 18h, Guilherme & Benuto e Surra de Modão. Amanhã, também a partir das 18h, Naiara Azevedo e Look Tribo da Periferia. Domingo, a partir das 19h, Léo Santana Jefferson Moraes, Miozin, DJ Hey Doc. No Museu Nacional da República.Ingressos disponíveis no site do ExpoMix Brasil, gratuitos mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.