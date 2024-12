Durigan: governo envia ainda nesta terça portaria que viabiliza emendas

O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (10/12) que o governo deve enviar ainda hoje uma portaria para viabilizar o pagamento de emendas parlamentares.

“Eu espero que sim. A forma como a gente tem tratado é sempre com muita transparência. Vamos fazer um acordo, tem um acordo com o Congresso para tratar as emendas”, destacou.

A declaração foi dada durante um almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

A expectativa é de que o governo libere R$ 4,1 bilhões em emendas de comissão e R$ 2,3 bilhões em emendas de bancada.

O imbróglio das emendas se complicou ainda mais nesta semana quando o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou integralmente um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para reconsiderar as ressalvas que havia feito ao liberar as emendas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular