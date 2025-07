Caixa lança em Sol Nascente primeira agência móvel automatizada

A unidade móvel modelo funcionará no local até 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, com dois guichês de atendimento - (crédito: Khalil Santos CB/DA Press )

A Caixa Econômica Federal inaugurou, nesta quinta-feira (31/7), a primeira unidade móvel automatizada, instalada no Parque da Vaquejada, na Comunidade Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal. A iniciativa faz parte do plano de expansão do banco para alcançar comunidades com pouca ou nenhuma cobertura bancária, promovendo a inclusão financeira no país por meio de soluções acessíveis.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, com dois guichês de atendimento. Embora não haja movimentação de dinheiro em espécie, os serviços ofertados são os mesmos de uma agência tradicional, como desbloqueio de cartão e senha, consultas de saldo e extrato, auxílio no uso do aplicativo Caixa Tem e atendimento a beneficiários do INSS, do Bolsa Família, do PIS e do programa Pé-de-Meia. Também será possível realizar o cadastro e a recuperação de senha de contas e do Cartão Cidadão.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a estrutura representa uma nova fase da atuação social do banco. “Esse é um projeto inovador que nós estamos trazendo. A Caixa é um banco que tem essa característica de ser um banco social, com toda uma história voltada para atender a população brasileira — principalmente aquelas pessoas que têm mais necessidade”, destacou.

Agência container

Segundo ele, a proposta de levar agências para regiões carentes de cobertura bancária já vinha sendo testada com sucesso em outras iniciativas, como a agência-barco no Norte do país. A unidade do Sol Nascente é baseada no conceito da agência container, pensada para levar os serviços da Caixa e do governo federal até as comunidades.

“Aqui, nós complementamos uma rede que já conta com lotéricos e correspondentes bancários. Mas queremos estar presentes com essa experiência piloto. Dando certo, vamos levar esse modelo para o Brasil inteiro. Essa é a primeira, mas já com o olhar no futuro”, afirmou Vieira.

A expectativa é que, após o atendimento no Sol Nascente — previsto para ocorrer até 29 de agosto —, a unidade móvel siga para o município de Simplício Mendes (PI), onde permanecerá até a inauguração de uma nova agência, programada para janeiro de 2026.

Rede itinerante

Atualmente, a Caixa conta com 11 caminhões que circulam pelo país prestando atendimento bancário e social, inclusive em situações de emergência. A estratégia visa ampliar o acesso da população aos serviços financeiros e sociais do governo federal.

Vieira ressaltou também, no evento de hoje, a importância do microcrédito para famílias da zona rural e pequenos produtores. “O microcrédito da Caixa tem uma característica muito marcante. Um produtor rural da agricultura familiar, dentro do Pronaf B, pode tomar um recurso e pagar 0,5% ao ano. É um avanço enorme para quem vive em áreas como o entorno de Brasília, onde há muitos microprodutores hipossuficientes.”

Transformação urbana

Presente na cerimônia de inauguração, o administrador regional do Sol Nascente, Cláudio Ferreira, celebrou a chegada da unidade. “O Sol Nascente está passando por uma grande transformação. Ainda não temos um banco, e muitas vezes a nossa comunidade precisa ir até Ceilândia para resolver alguma demanda com a Caixa. Esse container vai facilitar e muito, tanto para os empresários e empreendedores quanto para quem precisa pagar um boleto ou tirar uma dúvida.”

Ferreira disse acreditar que a novidade será bem recebida pelos moradores: “A expectativa é a melhor de todas. A Caixa traz essa novidade para dentro do Sol Nascente, e nós estamos divulgando bastante. Acreditamos que vai ser um sucesso.”

Reconhecimento da comunidade

Morador da região desde a fundação da Comunidade Sol Nascente, o aposentado Raimundo José de Carvalho Freire, 72 anos, fez questão de parabenizar a iniciativa. “Eu sou correntista da Caixa há muitos anos, e a gente está de parabéns por ter essa agência aqui perto da gente. Eu utilizo todos os serviços. Tenho conta corrente, poupança… Isso aqui era um brejo, uma mata, a gente pescava, caçava. Hoje estamos de parabéns, recebendo a Caixa mais uma vez perto da gente”, afirmou.

Raimundo também destacou o impacto da unidade para o público local. “Isso é para a população. Somos nós que ganhamos com tudo o que a Caixa proporciona pra gente. Está de parabéns o governo, o administrador, por trazer essas coisas para perto da gente.”