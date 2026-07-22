Justiça dos EUA suspende fusão bilionária entre Paramount e Warner

A Paramount contestou as acusações e afirmou que a ação ignora a realidade atual do setor de entretenimento - (crédito: Divulgação/Paramount)

A Justiça dos Estados Unidos determinou a suspensão temporária da fusão de US$ 111 bilhões entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery nesta segunda-feira (20/7). A decisão foi feita pela juíza federal Araceli Martínez-Olguín, que atendeu a um pedido de liminar de emergência apresentado por uma coalizão de 12 estados americanos para impedir a conclusão do negócio pelos próximos 14 dias.

Na decisão, a magistrada afirmou que o interesse público justifica a paralisação temporária da operação até que o caso seja analisado com maior profundidade. Segundo a juíza, caso a fusão fosse concluída imediatamente, seria difícil ou até impossível reverter seus efeitos, devido à integração das operações, ao compartilhamento de informações comerciais confidenciais e à eventual demissão ou realocação de funcionários.

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Os estados alegam que a operação viola as leis antitruste norte-americanas ao reduzir significativamente a concorrência nos mercados de distribuição de filmes para cinema e de licenciamento de canais de televisão por assinatura. Segundo a ação, a Paramount passaria a concentrar cerca de 27% do mercado de distribuição de grandes lançamentos cinematográficos, participação considerada suficiente para gerar presunção de violação das regras de concorrência.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, classificou a decisão como uma "primeira vitória crítica" e afirmou que grandes monopólios historicamente resultam em serviços de menor qualidade, menos opções para os consumidores e redução das oportunidades de mercado.

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A Paramount contestou as acusações e afirmou que a ação ignora a realidade atual do setor de entretenimento. Segundo a empresa, a fusão é legal, pró-competitiva e permitirá a criação de um grupo mais forte para competir com gigantes da tecnologia e do streaming, trazendo benefícios para consumidores, produtores de conteúdo e trabalhadores da indústria.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

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