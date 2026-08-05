Estiagem aquece a construção civil no DF e impulsiona a economia local

A capital federal em seu período de estiagem, um cenário que impulsiona o setor da construção civil no DF - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A chegada do período de estiagem no Distrito Federal representa um momento de aquecimento para a construção civil. Com a redução das chuvas, as obras ganham ritmo e a demanda por materiais aumenta, impulsionando diferentes segmentos da cadeia produtiva.

Para Roil Pinheiro, diretor comercial da Pinheiro Ferragens, a estiagem é uma janela estratégica para o setor, pois as condições climáticas permitem maior produtividade e estimulam novos investimentos.

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"A seca sempre marca um período de maior movimentação para a construção civil no Distrito Federal. Com menos interrupções provocadas pelas chuvas, as obras conseguem cumprir melhor seus cronogramas, o que aumenta a demanda por materiais", afirma.

O cenário acompanha o desempenho positivo do setor. Segundo a Sondagem da Indústria da construção civil da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), a construção civil registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo.

A utilização da capacidade operacional das empresas chegou a 65%, o que sinaliza maior confiança do mercado e perspectivas favoráveis para novos empreendimentos.

De acordo com o executivo, o bom desempenho reflete um ambiente de maior confiança por parte de empresários e investidores. "Os números mostram que a construção civil vem retomando seu ritmo de crescimento. Esse movimento beneficia toda a economia, desde a indústria até o comércio de materiais", complementa.

Roil Pinheiro destaca que o planejamento também se torna um diferencial durante essa fase, especialmente para evitar atrasos e garantir o abastecimento das obras.

"Em momentos de maior aquecimento, planejamento faz toda a diferença. Empresas que organizam suas compras com antecedência conseguem manter o fluxo das obras e evitar gargalos no fornecimento", explica.

A expectativa é de que a combinação entre condições climáticas favoráveis, a retomada do mercado imobiliário e novos investimentos em infraestrutura mantenha a construção civil entre os principais motores da economia do Distrito Federal nos próximos meses.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.