Afonso Luiz Schreiber, o homem que iluminou o Brasil, morre aos 68 anos

O empresário Afonso Luiz Schreiber, fundador da Taschibra, que morreu aos 68 anos nesta segunda-feira - (crédito: Divulgação)

O empresário Afonso Luiz Schreiber, fundador da Taschibra, uma das maiores empresas de iluminação do país, morreu nesta segunda-feira (17/8), aos 68 anos, na cidade de Blumenau (SC).

Nascido em uma família humilde, Afonso era o quinto de seis filhos de um pai encanador e aprendeu desde cedo o valor da dedicação. Sua trajetória profissional inclui trabalhos como levantar pinos de bolão, balconista e representante comercial, jornada que o levou a fundar a Taschibra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Para consolidar a empresa, realizou mais de 80 viagens à China, transformando seu sonho em realidade. Afonso era conhecido por sua presença marcante, sorriso acolhedor e um coração generoso. Seu lema de vida era: “Esteja em todos os lugares possíveis e imagináveis em todos os dias da sua vida.”

Ele valorizava o contato direto e o cultivo de amizades. Seu compromisso com a comunidade também se refletiu no apoio ao esporte catarinense, patrocinando modalidades como basquete, vôlei e remo. Entre os clubes de futebol incentivados por ele estão Figueirense, Criciúma, BEC e Metropolitano.

Marido, pai e avô, Afonso tinha na família seu maior orgulho e encontrava prazer em transmitir aos netos valores como honestidade, seriedade e perseverança.

Velório e cerimônia de despedida

O velório acontece hoje, 17 de agosto de 2026, no Cemitério São José, Capela Frei Edgar I, em Blumenau. O início está marcado para as 11h, com os primeiros 30 minutos reservados à família. A cerimônia de despedida ocorrerá às 17h.

Sobre a Taschibra

Fundada em 1995 por Afonso Luiz Schreiber em Indaial (SC), a Taschibra é uma das maiores fabricantes de iluminação da América Latina. O nome é uma união de referências a Thomas Edison, Afonso Schreiber, China e Brasil.

A empresa começou com importações e hoje possui produção própria focada em inovação e sustentabilidade. Atualmente, seu portfólio conta com cerca de 2 mil itens para projetos residenciais, comerciais e industriais, incluindo lâmpadas LED, iluminação solar e automação residencial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.