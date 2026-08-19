IGP-M recua 0,36% na 2ª prévia de agosto, aponta FGV

A retração foi menos intensa do que a registrada na segunda prévia de julho, quando o IGP-M havia recuado 1,11% - (crédito: Divulgação)

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,36% na segunda prévia de agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (19/8) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O resultado representa uma reversão em relação à primeira prévia do mês, quando o indicador havia avançado 0,26%.

Apesar da queda, a retração foi menos intensa do que a registrada na segunda prévia de julho, quando o IGP-M havia recuado 1,11%.

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O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que possui peso de 60% na composição do IGP-M, apresentou deflação de 0,50%. O resultado, porém, representa uma desaceleração em relação à queda de 1,72% registrada na segunda prévia de julho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), responsável por 30% do indicador, também apresentou queda, de 0,49%. O resultado reverte a alta de 0,12% registrada na segunda prévia de julho.

Na direção contrária, o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% da composição do IGP-M, registrou alta de 0,73% na segunda prévia de agosto. O avanço foi superior ao observado no mesmo período de julho, quando o indicador havia subido 0,66%.