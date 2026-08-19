Ibovespa sobe 2,41% após 11 quedas consecutivas; dólar recua 0,79%

O Ibovespa operava em forte alta nesta quarta-feira (19/8), em um movimento de recuperação após 11 sessões consecutivas de queda. O principal índice da Bolsa brasileira avançava 2,09%, aos 169.816 pontos por volta das 11h20.
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Na véspera, o Ibovespa havia recuado 0,27%, aos 166.335 pontos, ampliando a pressão sobre o mercado acionário brasileiro.
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Para Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, a alta de hoje representa um movimento de recuperação, impulsionado principalmente pelas líderes do mercado e pelo alívio na confiança dos investidores após a sequência de perdas. “O Ibovespa opera com otimismo, registrando uma expressiva alta, impulsionado pelas blue chips, e trazendo um alívio imenso para o mercado acionário brasileiro,” explica.
Segundo a estrategista, outro fator que contribui para o desempenho positivo dos ativos brasileiros é o anúncio de aumento no volume de recompra de títulos de longo prazo pelo Tesouro dos Estados Unidos. A operação aumenta a demanda pelos títulos públicos norte-americanos e, consequentemente, eleva seus preços.
Para Nossig, o movimento também ajuda a explicar o comportamento do dólar nesta quarta-feira.
O dólar comercial abriu a sessão em queda de 0,79%, cotado a R$ 5,17, por volta das 11h20. Na terça-feira (18), a moeda havia encerrado o pregão com recuo de 0,40%, cotada a R$ 5,22.
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