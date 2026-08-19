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Transações com cartões movimentam R$ 2,3 trilhões no 1º semestre de 2026

Compras por aproximação cresceram 18,5% em relação ao mesmo período de 2025 e já representam 76,2% dos pagamentos presenciais feitos com cartões no Brasil

O resultado corresponde a uma média de aproximadamente 133 milhões de pagamentos por dia - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi)
O resultado corresponde a uma média de aproximadamente 133 milhões de pagamentos por dia - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi)

As transações realizadas com cartões movimentaram R$ 2,3 trilhões no Brasil no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (19/8) pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O volume representa uma alta de 8% em relação aos primeiros seis meses de 2025.

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Ao todo, foram registradas 23,9 bilhões de operações no período, crescimento de 3% na comparação anual. O resultado corresponde a uma média de aproximadamente 133 milhões de pagamentos por dia.

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O crédito movimentou R$ 1,7 trilhão, alta de 12,1%, enquanto o número de operações cresceu 7,4%, para 11,1 bilhões. O débito, por sua vez, registrou retração de 1,8% no volume movimentado, para R$ 481,6 bilhões.

Já os cartões pré-pagos movimentaram R$ 191,1 bilhões, crescimento de 0,5%. Apesar da alta no volume financeiro, o número de operações recuou 0,3%, para 4,6 bilhões.

Entre abril e junho, as transações com cartões movimentaram R$ 1,2 trilhão, crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado representa uma leve desaceleração diante da alta de 8,3% registrada no primeiro trimestre.

No segundo trimestre, o crédito movimentou R$ 846,3 bilhões, alta de 11,4%. O débito somou R$ 245,6 bilhões, queda de 1,2%, enquanto o pré-pago movimentou R$ 96,8 bilhões, avanço de 0,2%.

Os pagamentos por aproximação movimentaram R$ 1 trilhão no primeiro semestre, alta de 18,5% em relação ao mesmo período de 2025. A modalidade já representa 76,2% das transações presenciais feitas com cartões no país, consolidando a tecnologia como uma das principais formas de pagamento no comércio físico.

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 19/08/2026 12:37 / atualizado em 19/08/2026 12:41
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