Toyota acelera com BNDES: novo centro para carros híbridos flex

Presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio fala sobre o financiamento do BNDES para o centro de tecnologias de biocombustíveis - (crédito: Toyota/Divulgação)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 123,6 milhões para a Toyota do Brasil implantar um Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para Biocombustíveis em Sorocaba (SP).

O apoio financeiro virá do programa BNDES Mais Inovação. O projeto visa ampliar a capacidade da montadora em pesquisa, desenvolvimento e inovação de motores híbridos flex no país.

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Segundo o BNDES, a proposta foi selecionada em um edital conjunto com a Finep, lançado em 2025, para atrair, implantar ou expandir centros de PD&I.

Novas instalações para inovação

A nova unidade vai concentrar atividades de pesquisa, calibração, validação, testes funcionais e desenvolvimento contínuo de soluções embarcadas, com maior participação da engenharia brasileira.

A implantação do centro inclui a compra de equipamentos, a construção de um laboratório e uma nova pista de testes dedicada às atividades de desenvolvimento.

As instalações permitirão a realização de simulações e análises focadas em eficiência energética, emissões e evolução de tecnologias para motores híbridos flex, aproveitando a experiência brasileira em biocombustíveis e motores flex.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, afirmou em nota que "o projeto associa a introdução de tecnologias de baixo carbono no setor automotivo no Brasil ao desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais, com a aquisição de insumos locais".

Para a Toyota, o centro reforça a estratégia multi-pathway e a combinação entre eletrificação e etanol como rota para a descarbonização no Brasil.

"Este projeto reflete a confiança da Toyota na capacidade da engenharia brasileira", declarou em comunicado o presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.