"Temos que conquistar mercados, exportar mais", diz Alckmin

Durante evento, vice-presidente também relembrou os recordes de exportação que o governo Lula alcançou nos últimos anos - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou, nesta quarta-feira (19/8), que o Brasil precisa conquistar novos mercados e aumentar o volume de exportação. A fala ocorreu durante a 5° edição do Fórum Saúde, realizada em Brasília pelo Esfera Brasil em parceria com a farmacêutica EMS.

“Deixo aqui um desafio para o Fórum, que é: vamos aumentar a exportação. (...) temos que conquistar mercados, exportar mais”, disse Alckmin. Ele relembrou que o Brasil ocupa uma pequena parcela do mercado mundial, cerca de 2%, e que esse cenário precisa ser alterado.

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Alckmin ainda agradeceu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que também estava presente no evento, pela aprovação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Crédito à Exportação (FCE). A matéria foi aprovada pelo Senado Federal em maio deste ano e aguardava o aval dos deputados para seguir para sanção.

No início de agosto, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados sob a relatoria do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). A ideia é que o FCE atue como um fundo destinado a fornecer recursos para exportadores de bens e serviços, em complemento as outras medidas emergenciais adotadas nas medidas provisórias (MPs) Brasil Soberano e Crédito à Exportação.

Alckmin ainda destacou os recordes de exportação que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou nos últimos anos. “Ano passado batemos recorde de exportação mesmo com tarifaço. Neste primeiro semestre, novo recorde, tanto em exportação quanto no saldo da balança comercial”, afirmou o vice-presidente.

Em 2025, o Brasil bateu recorde histórico no comércio exterior, com as exportações totais atingindo US$ 348,7 bilhões. O superavit da balança comercial fechou em US$ 68,3 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic).