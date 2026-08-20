Ibovespa tem dia de vaivém e fecha estável; Petrobras e Vale sobem

O logotipo da B3, a bolsa de valores brasileira, representa o mercado financeiro em um dia de alta do Ibovespa - (crédito: Divulgação)

O Ibovespa fechou o dia com leve alta de 0,06%, atingindo 167.927,15 pontos. O índice apresentou volatilidade, registrando máxima de 169.752 pontos e mínima de 166.966 pontos, com um volume negociado de R$ 1,01 bilhões.

No acumulado do ano de 2026, a bolsa brasileira apresenta um ganho de 4,22%, enquanto no mês a variação é negativa em 5,66%. O desempenho do Ibovespa contrastou com o mercado americano, onde o Dow Jones recuou 1,32% e o Nasdaq caiu 1%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais

Desempenho das principais ações

As ações ligadas a commodities registraram altas expressivas. Os papéis preferenciais (PN) da Petrobras subiram 2,97%, para R$ 44,39, e os ordinários (ON) avançaram 2,91%, a R$ 49,54. A Vale (ON e PNA) teve valorização de 2,59%, cotada a R$ 74,00. Já a MBRF SA ON liderou os ganhos, com alta de 5,55%.

Na contramão, o setor bancário teve perdas. As ações do Itaú Unibanco PN caíram 2,22%, para R$ 37,52, e as do Bradesco PN recuaram 1,81%, a R$ 15,73. A Itausa PN também fechou em queda de 1,45%.

Cotação do dólar e outros indicadores

O dólar comercial encerrou o dia com alta de 0,32%, cotado a R$ 5,1933 na venda. O dólar Ptax subiu 0,29%, para R$ 5,1862, enquanto o dólar paralelo avançou 0,97%, negociado a R$ 5,43.

O euro comercial registrou uma valorização de 0,33%, sendo vendido a R$ 6,0650. No mercado de juros, a taxa do CDI ficou em 13,90% ao ano, e o CDB prefixado de 30 dias rendeu 13,84% ao ano. A cotação do ouro subiu 0,57%, para US$ 4.571,4 por onça-troy.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.