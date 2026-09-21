Bilionário mais velho do Brasil morre aos 97 anos

João Jacob Vontobel, fundador da Vonpar e bilionário mais velho do Brasil, morreu aos 97 anos neste sábado - (crédito: Arquivo pessoal)

O empresário João Jacob Vontobel, sócio da empresa de alimentos e bebidas Vonpar, morreu neste sábado (19/9), aos 97 anos.

Nascido em Ijuí, em 14 de março de 1929, Vontobel atuou no setor de alimentos e bebidas e esteve no comando da companhia que se tornou uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil. A causa da morte não foi divulgada.

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Posteriormente, essa operação foi vendida à mexicana Femsa. A família, no entanto, mantém negócios no setor alimentício, incluindo as marcas Neugebauer, MuMu e Wallerius.

Fundador da Vonpar, João Jacob Vontobel era considerado o bilionário mais velho do Brasil, de acordo com a lista da revista Forbes divulgada em agosto. Sua fortuna é estimada em R$ 3 bilhões.

Os bilionários mais velhos do Brasil

Confira o ranking dos bilionários mais velhos do país em 2026, segundo a publicação:

João Jacob Vontobel (97 anos): R$ 3 bilhões;

Daniel Miguel Klabin (97 anos): R$ 1,6 bilhão;

Consuelo Andrade de Araújo e família (94 anos): R$ 2,2 bilhões;

Ivan Müller Botelho (92 anos): R$ 5,1 bilhões;

Alair Martins do Nascimento (92 anos): R$ 4,3 bilhões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



