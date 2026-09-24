Produção florestal no Brasil atinge recorde de R$ 47,9 bilhões

Minas Gerais lidera o maior valor da produção da silvicultura, com R$ 9,2 bilhões, o que representa 22,5% do valor apurado pelo setor - (crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)

O Brasil atingiu, em 2025, recorde do valor de produção florestal, totalizando R$ 47,9 bilhões, com alta de 6,7% em relação ao ano anterior e produção em 4.889 municípios. O valor da produção da silvicultura continua superando o da extração vegetal, o que ocorre desde o ano de 1998. Os dados são da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (24/9).

A silvicultura manteve a trajetória de crescimento dos últimos anos ao atingir o valor de R$ 41 bilhões, alta de 8,6% em relação ao alcançado em 2024. A extração vegetal, por sua vez, apresentou uma redução de 3,1% em relação ao ano anterior (2024), quando foi verificado um aumento de 13,0% em comparação a 2023. Assim, o valor de produção alcançado em 2025 com o extrativismo totalizou R$ 6,9 bilhões.

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De acordo com o órgão, os resultados reforçam a tendência de crescimento da silvicultura no valor de produção do setor em relação ao extrativismo vegetal. Em 2025, a silvicultura aumentou sua participação no valor da produção primária florestal, representando 85,6%, frente ao extrativismo vegetal, que passou a responder por 14,4% desse total.

Segundo o relatório, no ano passado, houve acréscimo de 4,8% nas áreas de florestas plantadas no país, equivalente a mais de 498,3 mil hectares. A área estimada de florestas plantadas totalizou 10,4 milhões de hectares. Eucalipto e pinus foram responsáveis pela cobertura de 96,5% das áreas de silvicultura para fins comerciais no país.

A silvicultura é predominante nos estados com maior valor de produção florestal, com exceção do Pará, onde predomina o extrativismo vegetal. O estado, que em 2022 voltou a ultrapassar Mato Grosso, permanece como maior produtor de madeira em tora, em 2025, com 4,2 milhões de metros cúbicos, apesar da redução de 6,5% na extração desse produto, enquanto no Mato Grosso a queda foi maior (15,4%).

Minas Gerais lidera o maior valor da produção da silvicultura, com R$ 9,2 bilhões, o que representa 22,5% do valor apurado pelo setor. O estado do Sudeste é também o maior produtor de carvão vegetal, muito utilizado no setor siderúrgico, respondendo por 84,6% do volume nacional.

Em sequência está o Paraná, ao registrar R$ 6,9 bilhões em valor de produção da silvicultura, um incremento de 6,5%. A unidade federativa é a maior produtora de madeira em tora para outras finalidades, responsável por 34,9% da produção nacional.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro