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AGRICULTURA

Brasil registra recorde no valor da produção agrícola em 2025

Impulsionado pela safra de grãos, o setor agrícola alcançou o valor de R$ 927,2 bilhões, um avanço de 18,4% comparado a 2024

Mato Grosso liderou o ranking de valor da produção agrícola, com alta de 37,1% e participação de 17,9% no total nacional - (crédito: Foto: Gilson Abreu/AEN)
Mato Grosso liderou o ranking de valor da produção agrícola, com alta de 37,1% e participação de 17,9% no total nacional - (crédito: Foto: Gilson Abreu/AEN)

Em 2025, o Brasil alcançou recorde no valor da produção agrícola, que chegou a R$ 927,2 bilhões, alta nominal de 18,4% em relação a 2024. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas também bateu recorde na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 345,4 milhões de toneladas — 53,4 milhões de toneladas a mais que no ano anterior, crescimento de 18,2%.

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Os dados fazem parte da pesquisa Produção Agrícola Municipal – PAM 2025, divulgada nesta quinta-feira (17/9) pelo IBGE.

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De acordo com o relatório, 2025 foi marcado pelo aumento da produção de soja e milho, que, juntos, responderam por 88,7% da produção de grãos do Brasil, além do crescimento da produtividade média das lavouras.


Considerando todas as culturas levantadas pela PAM 2025, o Brasil totalizou 101,3 milhões de hectares de área plantada. O número representa uma expansão de 4,1 milhões de hectares em relação ao ano anterior, equivalente a um crescimento de 4,2%.



Entre os produtos de destaque, a soja liderou o crescimento, com aumento de mais de 1,7 milhão de hectares na área colhida, seguida pelo milho, com acréscimo de 995,2 mil hectares, e pelo sorgo, com expansão de 203,4 mil hectares.


A área colhida no país totalizou 100,6 milhões de hectares, 4,4% superior à da safra anterior. O resultado foi impulsionado pela soja, que registrou crescimento de 3,7% e alcançou 47,6 milhões de hectares colhidos, respondendo por 47,3% da área agrícola colhida no país. Em contrapartida, houve retração nas áreas colhidas de feijão (-7,2%) e trigo (-13,9%), atribuída aos preços pouco atrativos aos produtores no período de plantio dessas culturas.


A pesquisa revela que, no ranking por valor de produção, os cinco principais produtos foram soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão herbáceo (em caroço). Em relação a 2024, milho e cana-de-açúcar inverteram suas posições. Os valores de produção variaram entre 2024 e 2025: soja (21,1%), milho (38,9%), cana-de-açúcar (3,6%), café (44,7%) e algodão (29,5%).



Regiões


Entre as 27 Unidades da Federação, Mato Grosso manteve a liderança no ranking de valor da produção agrícola. Segundo o levantamento, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, em 2025, levou o país asiático a aumentar a demanda pela soja brasileira, contribuindo para manter os preços internos da commodity estáveis nos últimos meses do ano.


O estado do Centro-Oeste registrou expansão de 37,1% no valor da produção agrícola, elevando sua participação no total nacional para 17,9%. Em seguida aparece São Paulo, com aumento de 5,1% no valor da produção, mesmo após uma queda de 26,3% no valor da produção de laranja, produto do qual o estado é líder nacional.


Por outro lado, a Região Sul apresentou o menor crescimento no valor da produção entre as Grandes Regiões do país, de 8,2%, mas permaneceu na terceira posição no ranking nacional, com R$ 181,0 bilhões em 2025.


*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves 



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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 17/09/2026 15:26
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