Faturamento da indústria de transformação recua 3,5% em agosto, indica CNI

A massa salarial avançou 0,5% em agosto e acumula alta de 0,9% nos oito primeiros meses do ano. - (crédito: Reprodução/Braskem.com)

O faturamento real da indústria de transformação recuou 3,5% em agosto, segundo os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados nesta quarta-feira (7/10). Foi a segunda queda consecutiva do indicador, após retração de 2,2% em julho. No acumulado de janeiro a agosto, o faturamento registra redução de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As horas trabalhadas na produção também caíram em agosto, com redução de 1%. Nos oito primeiros meses de 2026, o indicador acumula queda de 0,8%.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

A utilização da capacidade instalada (UCI) recuou 0,6 ponto percentual em agosto, passando de 77,5% para 76,9%. Apesar da queda no mês, o indicador acumula alta de 1,5% no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.



No mercado de trabalho, o emprego industrial manteve a tendência de estabilidade em agosto, mas acumula recuo de 0,5% entre janeiro e agosto.

A massa salarial avançou 0,5% em agosto e acumula alta de 0,9% nos oito primeiros meses do ano. O rendimento médio dos trabalhadores da indústria também cresceu 0,5% no mês e registra alta acumulada de 1,5% no ano.



